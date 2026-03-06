Apa itu PP Tunas? Mengenal Aturan yang Membuat RI Jadi Pionir Perlindungan Anak Digital

Mengenal PP Tunas yang Membuat RI Jadi Pionir Perlindungan Anak Digital(Freepik)

DI tengah pesatnya transformasi teknologi, Indonesia resmi mengambil posisi sebagai salah satu pemimpin global dalam perlindungan anak di ranah siber. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang populer dengan sebutan PP Tunas, negara kini hadir sebagai tameng bagi generasi muda.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa PP Tunas adalah jawaban atas kondisi "darurat digital" yang selama ini menghantui orang tua di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya mengatur perilaku pengguna, tetapi secara tegas membebankan tanggung jawab hukum kepada penyedia platform digital.

Apa Itu PP Tunas?

PP Tunas merupakan payung hukum yang dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak. Berbeda dengan regulasi sebelumnya yang bersifat imbauan, PP Tunas mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk mengintegrasikan fitur perlindungan anak langsung ke dalam sistem mereka.

Fokus utama dari aturan ini meliputi:

Verifikasi Usia Ketat: Mewajibkan penggunaan teknologi biometrik dan sinkronisasi Digital ID untuk memastikan usia pengguna asli.

Moderasi Konten: Platform wajib menyaring konten pornografi, kekerasan, dan perjudian agar tidak menjangkau akun anak.

Perlindungan Data Pribadi: Melarang eksploitasi data anak untuk profil iklan atau kepentingan komersial lainnya.

Mengapa Indonesia Disebut Pionir?

Indonesia menjadi negara kedua di dunia setelah Australia yang menerapkan kebijakan batas usia kaku (16 tahun) untuk akses media sosial. Langkah ini dinilai revolusioner karena berani menunda akses anak terhadap platform berisiko tinggi demi menjaga perkembangan kognitif dan kesehatan mental mereka.

Fitur Utama PP Tunas Manfaat bagi Anak & Orang Tua Verifikasi Biometrik Mencegah anak memalsukan umur saat mendaftar akun. Parental Control Wajib Orang tua memiliki kendali penuh atas durasi dan jenis konten. Sanksi Blokir Platform Memaksa perusahaan teknologi global untuk patuh pada hukum Indonesia.

Misi Menuju Generasi Emas 2045

Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa kebijakan ini adalah investasi jangka panjang. “Kita tidak ingin anak-anak kita tumbuh besar dalam cengkeraman algoritma yang merusak mental. PP Tunas adalah cara kita memastikan bahwa teknologi memanusiakan manusia, bukan sebaliknya,” tuturnya.

Dengan implementasi penuh yang dijadwalkan pada 28 Maret 2026, pemerintah berharap angka perundungan siber (cyberbullying), paparan pornografi, dan adiksi digital pada anak dapat ditekan secara signifikan. PP Tunas menjadi bukti bahwa dalam ekonomi digital, keselamatan anak Indonesia tidak bisa ditawar. (Z-10)