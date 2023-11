Early Learning Centre dan The Entertainer Ajak Anak Bergembira Melalui Mainan

MENJELANG akhir tahun, Early Learning Centre bersama The Entertainer menghadirkan campaign ‘Spreading Love and Joy Through Toys’ untuk menemani masa liburan akhir tahun anak-anak bersama keluarga dan teman-teman. Melalui kampanye terbaru ini, Early Learning Centre dan The Entertainer mendukung orang tua memberikan kasih sayang dan kegembiraan melalui permainan terbaik. Sebagai ungkapan kasih sayang dan kegembiraan, Early Learning Centre dan The Entertainer merekomendasikan 50 produk sebagai ide memberikan hadiah lewat produk berkualitas terbaik. Baca juga: Ini Kiat Memilih Mainan dan Permainan untuk Anak di Tiap Usia Menurut Psikolog Vasudev Kataria, Senior Vice President For Baby, Kids and Toy Brands, mengungkapkan,“Memasuki masa liburan akhir tahun, Early Learning Centre sebagai pelopor mainan edukasi usia 0-8, serta The Entertainer yang membuat toko mainan menjadi tempat anak-anak dan orang dewasa untuk datang dan berkunjung, bersenang-senang, menemukan sesuatu untuk menghibur." "Kami membawa campaign terbaru yang diharapkan bisa menumbuhkan banyak kasih sayang serta kebahagiaan antara anak-anak bersama keluarga dan temannya," kata Vasudev pada acara campaign ‘Spreading Love and Joy Through Toys’ di Jakarta, Kamis (16/11). "Lebih dari itu, sesuai tema kampanye terbaru, kami berbagi mainan dengan teman-teman di Panti Asuhan Si Boncel pada Desember mendatang menjadi bentuk keseriusan kami menghadirkan kampanye yang positif, serta mendukung kebutuhan akan dunia anak bersama keluarga dan teman,” jelasnya. Sebagai spesialis mainan edukasi anak yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, Early Learning Centre memberikan desain yang sesuai dengan tahap perkembangan demi mendukung perkembangan kecerdasan otak dan motorik anak. Baca juga: Bermain Sambil Belajar, Jenis Permainan Sederhana Ini Banyak Manfaatnya untuk Anak Usia Dini Dengan menggunakan standarisasi Eropa dan Internasional untuk seluruh produk mainan, sehingga dipastikan aman digunakan oleh anak-anak. Early Learning Centre fokus pada kualitas dan dukungan perkembangan anak, karena seluruh produk memiliki 13 Icon Development pada seluruh jenis produk mainan, yaitu dengan beberapa fungsi. Produk Imaginative Play adalah mainan yang mengembangkan imajinasi anak dalam, Stimulate Senses: yaitu mainan yang menstimulasi Indera, Fine Motor Skills: mainan dengan aktivitas tangan untuk menggengam dan bergerak. Baca juga; Ini Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Memilih Mainan untuk Balita Sementara itu, Hand Eye Coordination: mainan untuk menstimulasi koordinasi mata dan tangan, Creativity: merangsang anak menjadi kreatif dan imajinatif, Problem Solving: mainan yang melatih skill anak untuk belajar, dan banyak lagi lainnya. Spreading Love and Joy through Toys, kampanye terbaru guna mendukung orang tua lebih dalam memberikan kasih sayang dan kegembiraan melalui beragam permainan yang sesuai kebutuhan di kecil. Early Learning Centre dan The Entertainer juga merekomendasikan 50 produk sebagai gifting idea untuk produk mainan terbaik, spesial di momen masa liburan akhir tahun ini. Untuk melihat koleksi lengkap mainan rekomendasi 50 gifting ideas dapat langsung ke Early Learning Centre dan The Entertainer di seluruh Indonesia. (RO/S-4)



Sebagai spesialis mainan edukasi anak yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, Early Learning Centre memberikan desain yang sesuai dengan tahap perkembangan demi mendukung perkembangan kecerdasan otak dan motorik anak.



Dengan menggunakan standarisasi Eropa dan Internasional untuk seluruh produk mainan, sehingga dipastikan aman digunakan oleh anak-anak. Early Learning Centre fokus pada kualitas dan dukungan perkembangan anak, karena seluruh produk memiliki 13 Icon Development pada seluruh jenis produk mainan, yaitu dengan beberapa fungsi. Produk Imaginative Play adalah mainan yang mengembangkan imajinasi anak dalam, Stimulate Senses: yaitu mainan yang menstimulasi Indera, Fine Motor Skills: mainan dengan aktivitas tangan untuk menggengam dan bergerak. Sementara itu, Hand Eye Coordination: mainan untuk menstimulasi koordinasi mata dan tangan, Creativity: merangsang anak menjadi kreatif dan imajinatif, Problem Solving: mainan yang melatih skill anak untuk belajar, dan banyak lagi lainnya.