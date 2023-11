Haji 2024, Kemenag Usulkan BPIH Sebesar Rp105 Juta

MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445H/2024M mendatang sebesar Rp105 juta per orang untuk pembiayaan berapa komponen. Jumlah ini lebih tinggi dari BPIH 1444 H/2023 M rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler. "Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," kata Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/11). Adapun biaya digunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, arafah, musdalifah, dan mina, pelindungan, embarkasi dan debarkasi, keimigrasian, asuransi, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan, pelayanan umum, dan pengelolaan BPIH. Baca juga : Kesehatan Fisik dan Mental Calhaj jadi Syarat Naik Haji Yaqut mengatakan kebijakan formulasi BPIH untuk menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang. "Pembebanan Bipih harus menjaga prinsip istithaah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya," ucapnya. Baca juga : Belum Ada Keputusan Pembiayaan BPJS untuk Pemeriksaan Haji Pertimbangannya yakni komponen biaya penerbangan haji disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak (dekat jauh) dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi. "Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik, dengan biaya yang wajar," ujar dia. Diketahui Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji 1445 H/2024 M unutk jemaah haji Indonesia sebesar 221 ribu jemaah yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus dan tidak ada pembatasan usia dalam pelaksanaannya. Adapun petugas dari Indonesia sebanyak 2.210 petugas. (Z-4)

