Direktur Magpie Raih Penghargaan Senior PR Practitioner of The Year 2023

PENDIRI dan Direktur Magpie Public Relations (Magpie), Ibnu Haykal, mendapatkan penghargaan “Senior Public Relations Practitioner of The Year 2023” dalam Ajang Indonesia PR of The Year 2023.

Ajang penghargaan ini digelar oleh MIX Marcomm Magazine (bagian SWA Media Group) yang berlangsung di Auditorium & Performance Hall LSPR Institute of Communication & Business, Jakarta.

Pada ajang penghargaan yang sama, Magpie bersama klien setianya barenbliss juga berhasil memenangi dua penghargaan lainnya yaitu PR Program of The Year 2023 dan The Best Outtakes PR Program.

Penghargaan tersebut, diraih dari hasil penilaian yang telah melalui proses call for entries, riset and pooling kepada para jurnalis, serta pengecekan kinerja dengan digital listening tools and social media monitoring oleh Mix Marcomm Magazine bersama Ivosights.

Selain itu, proses penilaian penghargaan ini juga melibatkan dewan juri yang merupakan pakar di bidang public relations dan komunikasi.

Ibnu Haykal lahir di Jakarta pada 6 November 1992. Ia memulai kariernya sebagai jurnalis Berita Satu TV pada 2016, setelah ia lulus dari jurusan ilmu jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.

Haykal kemudian berkarier di berbagai agensi public relations (PR) nasional dan global mulai dari Inke Maris & Associates, FlieshmanHillard, hingga Redhill.

Sepanjang kariernya di agensi PR, ia telah mensukseskan berbagai peran menantang mulai dari memperkenalkan teknologi kriptokurensi, cloud computing, hingga 5G pada saat teknologi tersebut belum dikenal di Indonesia.

Ia juga pernah menangani krisis komunikasi pada saat klien farmasi menghadapi isu resistensi antibiotik dan memulihkan kepercayaan publik pada brand kesehatan yang menghadapi isu kandungan bahan haram pada produknya.

Pada 27 Juli 2021 Haykal mendirikan Magpie Public Relations, agensi aktivitas kehumasan dan komunikasi yang melayani strategic communications, reputation management, community engagement, digital communication, dan personal branding.

Kantor Magpie berada di The Plaza Offrice Tower lantai 41, di Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Di umurnya yang baru berusia 2 tahun, Magpie telah berkembang pesat menjadi partner public relations bagi berbagai brand baru yang tumbuh dengan pesat.

,BNB Raih Penghargaan “Best Growth Brand”

Barenbliss (BNB), sebuah brand kosmetik Korea, merupakan salah satu klien retainer yang telah bersama Magpie sejak tahun pertama kehadirannya di Indonesia.

Setelah 2 tahun bersama Magpie, BNB berhasil meraih penghargaan sebagai “Best Growth Brand” karena perkembangan yang pesat selama setahun, dari Top 100 Brand pada tahun pertama, kemudian naik pesat menjadi Top 10 Brand penjualan di Sociolla pada tahun keduanya.

BNB pada tahun ini juga berhasil menguasai 0.5% pangsa pasar industri kosmetik di Indonesia.

“Kami bertekad menjadi “the friendliest partner” untuk new comer brand mengembangkan bisnisnya. Beberapa klien kami diantaranya ada Ravenry, the award-winning startup at Telkomsel NextDev Summit. Kemudian ada SOLOS, Valliance, Première Beauté, dan UnitAry,” ujar Haykal.

Haykal memiliki portfolio panjang di industry farmasi dan kesehatan. Ia juga aktif menjadi relawan di Aliansi Penyakit Tidak Menular (NCDs) Indonesia.

Pada bulan Mei 2018, Aliansi Penyakit Tidak Menular Global mengundangnya ke Jenewa, Swiss untuk mengembangkan rencana aksi mendorong Agenda Advokasi Orang yang Hidup dengan NCDs dan menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi PBB tentang NCDs.

Pada bulan Oktober 2018, ia menyampaikan key note speech pada upacara inagurasi The 49th Union World Conference on Lung Health di Den Haag, Belanda.

Ricky Willianto, CEO of SOLOS, juga mengomentari sosok Haykal. “Bekerja dengan Haykal sungguh menyenangkan. Dengan jaringannya yang luas dan keahliannya yang mendalam di industri PR, ia berhasil menghasilkan publisitas berkualitas tinggi untuk SOLOS dalam kurun waktu yang singkat."

:Haykal tidak segan-segan meluangkan waktu untuk memahami kebutuhan bisnis kami guna memberikan solusi yang benar-benar disesuaikan dengan prioritas kami," jelasnya.

"Dia telah menjadi mitra strategis bagi bisnis kami sejak hari pertama. Salah satu elemen terbaik dalam kerjasama kami dengan Haykal adalah tingkat detail yang ia berikan. Kami merasa terhormat mendapat kesempatan bekerja sama dengan Haykal, dan sangat berharap hubungan kami terus berlanjut,” ujar Ricky. (RO/S-4)