Chandra Asri Raih Empat Penghargaan The 16th Indonesia PR of the Year 2023

GENCAR dan proaktif mengampanyekan keberlanjutan dan memperluas pesan #IndonesiaAsri, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) pada ajang The 16th Indonesia PR of the Year 2023 berhasil meraih empat penghargaan komunikasi.

Empat apresiasi yang diperoleh perusahaan meliputi penghargaan di kategori Creative Corporate Reputation, Internal PR, The Best Outtakes in Internal PR, dan ESG Campaign.

The 16th Indonesia PR of the Year 2023 merupakan ajang rekognisi tahunan bagi program-program dan praktisi komunikasi yang diselanggarakan oleh Majalah MIX MarComm dari SWA Media Group.

Tahun ini penjurian The 16th Indonesia PR of the Year 2023 turut berkolaborasi dengan Ivosights untuk mengukur parameter Outtakes secara kuantitatif sehingga menghasilkan rating kinerja atas program-program yang dinilai.

Pengukuran kuantitatif melalui data crawling di dunia maya ini sejalan dengan Barcelona Principle 3.0 yang diinisiasi oleh International Association for the Measurement and Evaluation of Communication (AMEC).

Program komunikasi Chandra Asri yang mendapat penghargaan dalam ajang ini meliputi, #AKSIASRI Operasi Semut yang meraih rating Very Good di kategori Creative Corporate Reputation, Kampanye Nabung Sampah Plastik yang meraih rating Very Good di kategori Internal PR serta masuk dalam Top 3 The Best Outtakes di kategori Internal PR, dan Ride Carbon Free Chandra Asri yang meraih rating Good di kategori ESG Campaign.

Chrysanthi Tarigan, Corporate Communications General Manager Chandra Asri menyampaikan,“Sebagai mitra pertumbuhan, Chandra Asri secara pro aktif mengkomunikasikan pesan-pesan perusahaan serta melakukan edukasi kepada publik melalui berbagai media."

"Bagi Chandra Asri, komunikasi sangatlah penting sebagai bentuk transparansi akan komitmen, inisiatif, kinerja, dan pencapaian perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis kimia dan solusi infrastuktur yang berkelanjutan." jelas Chrysanthi dalam keterangan, Kamis (21/9).

"Dalam kesempatan ini kami juga turut berterima kasih kepada The 16th Indonesia PR of the Year 2023 yang telah memberikan kesempatan memperkenalkan upaya komunikasi perusahaan dalam mewujudkan Indonesia Asri serta sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya tim corporate communication Chandra Asri," paparnya.

#AKSIASRI Operasi Semut merupakan kampanye untuk meningkatkan awareness mengenai pentingnya pemilahan sampah.

Sepanjang 2023, Operasi Semut telah dilakukan dua kali di Car Free Day (CFD) Jakarta dengan menyusuri area CFD sambari mengupulkan sampah dan memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah.

Perusahaan Edukasi Pemilahan Sampah

Di internal perusahaan, edukasi mengenai pemilahan sampah juga turut digiatkan melalui kampanye Nabung Sampah Plastik (NSP) dimana karyawan diajak mengumpulkan sampah plastik rumah tangga untuk disetorkan ke Bank Sampah.

Dengan membiasakan pemilahan sejak dari sumber, kita telah berpartisipasi menjaga kualitas material sampah sehingga dapat diserap secara maksimal oleh industri daur ulang.

Selain itu, kampanye #AKSIASRI Operasi dan Nabung Sampah Plastik juga selaras dengan komitmen Perusahaan terhadap prinsip ekonomi sirkular yang dapat menjadi solusi akan permasalahan sampah, khususnya sampah plastik di Indonesia.

Kampanye Ride Carbon Free Chandra Asri merupakan kampanye peresmian dua bus listrik perusahaan dan juga merupakan bus listrik pertama yang beroperasi di Cilegon.

Peluncuran bus ini melibatkan media, karyawan, asosiasi kendaraan listrik, hingga mitra industri di wilayah operasional perusahaan.

"Melalui Ride Carbon Free Chandra Asri, Perusahaan hendak mempromosikan upaya pengurangan emisi di sektor transportasi industri serta mengajak mitra industri di Cilegon untuk bersama-sama mendukung upaya Indonesia mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060," paparnya. (RO/S-4)