Hari Mental Sedunia, Cleora Beauty dan Marshanda Serukan Lawan 'Beauty Bullying'

PERUNDUNGAN atau bullying merupakan salah satu masalah serius yang dapat merusak kesehatan mental seseorang. Bullying terutama beauty bullying bisa menimpa siapa saja, termasuk juga dari kalangan selebritas seperti Marshanda.

Meski dianugerahi dengan paras cantik dan menawan, rupanya Marshanda pun masih sering mendapat ejekan, terutama di akun media sosialnya. Baru - baru ini, Marshanda mendapat bullying yang mengarah langsung ke fisik dan penampilannya.

“Tadinya niatan aku ingin open QnA (question and answer) buat ngobrol heart to heart sama followers aku, tapi ternyata netizen malah ngebahas wajah aku yang menurut mereka kusam dan gradakan. Bullying itu bener - bener bisa merusak mental seseorang,” ungkap Marshanda via instagram pribadinya.

Muhamad Aa Akbar Hidayatullah, Brand Manager Cleora Beauty, mengatakan, “Beauty bullying merupakan fenomena yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi digital."

"Hampir semua perempuan pernah merasakan direndahkan, dihina, dan dicemooh tentang fisik dan kecantikannya di media sosial. Yang lebih menyedihkan lagi, bullying ini dapat mengganggu mental mereka, bahkan diantaranya pernah mencoba untuk melukai diri sendiri.” kata Aa Akbar dalam keterangan, Selasa (10/10),

Lawan Tindakan Beauty Bullyng

Merespon kasus - kasus bullying yang terjadi, Cleora Beauty pun ikut ambil bagian dalam bersama Marshanda melawan aksi bullying dengan menggelar kampanye “Insecure to be Bersyukur”.

“Setiap perempuan itu cantik dan mereka berhak mengekspresikan dirinya di media sosial. Melalui kampanye “Insecure to be Bersyukur”, kami mengajak para perempuan Indonesia untuk bangkit melawan beauty bullying baik itu di media sosial dan dunia nyata, serta membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka,“ ujar Aa Akbar.

Tidak hanya itu, Cleora Beauty juga menghadirkan solusi kecantikan dalam mendukung kampanye tersebut.

“Terkadang struktur kulit yang kasar dan gradakan dapat mempengaruhi, tidak hanya kemampuan make up menempel di kulit, tetapi juga penyerapan kandungan skincare yang menjadi tidak maksimal," kata Sheny Nabila, Brand Supervisor Cleora Beauty.

"Maka dari itu, kami menghadirkan 3 Minute Exfoliating Gel yang mampu mencerahkan kulit wajah hanya dalam waktu 3 menit. 3 Minute Exfoliating Gel juga aman digunakan untuk semua jenis kulit bahkan untuk kulit berjerawat dan sensitif karena adanya kandungan Hyaluronic Acid dan Aloe Vera yang mampu menghidrasi dan menjaga kelembaban kulit>" jelasnya.

"Tidak hanya itu dengan kandungan AHA, BHA, dan PHA yang rendah, serta bebas dari hydroquinone, menjadikan peeling gel ini sangat aman digunakan untuk pemula,” ungkap Sheny.

Marshanda juga baru saja menambahkan postingan terbaru di Instagram Stories pesan untuk followers-nya setelah menggunakan produk 3 Minute Exfoliating Gel

“Aku amazed banget dengan produk ini bisa keluar semua kotorannya, aku tuh sering kalau skincare-an sambil mengucapkan kalimat afirmasi positif ke diri sendiri sekalian skin care dan sekalian mental health care contohnya seperti ngomong,sambil lihat mata kita, sambil bilang I love you, you’re complete, you’re lucky, mungkin tips tersebut bisa kalian contek juga,” tutur Marshanda.

Menyambut Hari Mental Sedunia yang jatuh pada setiap 10 Oktober, Cleora Beauty juga mengadakan promo 10.10 untuk 3 Minute Exfoliating Gel yang juga dapat membantu mencegah, tanda - tanda penuaan dini, membantu mengecilkan pori - pori wajah, meratakan warna dan bercak kulit yang kasar, sehingga menjadikan kulit lebih halus dan tidak kusam. (RO/S-4)