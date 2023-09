Berikan Kenyamanan bagi Ibu Menyusui, Mutter Hadirkan Inovasi Pompa ASI

DALAM perjalanan menjadi seorang ibu, banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama bagi ibu yang sedang hamil dan ibu menyusui. Kendala seperti kenyamanan, mobilitas, dan efisiensi sering kali menjadi penghambat dalam memberikan nutrisi terbaik untuk anak-anak mereka.

Menyusui adalah momen penting dalam perjalanan menjadi seorang ibu. Namun, ibu sering kali merasa terbatas dalam aktivitas mereka karena ketergantungan pada proses menyusui yang konvensional.

Founder & Direksi PT Mutter Berhasil Beruntung Cynthia Merliana Candra menjelaskan, memompa ASI dianggap menghabiskan banyak waktu dan membuat ibu merasa terhambat untuk melakukan aktivitas lain. Karena hambatan inilah sebagian besar ibu beralih dari memberikan ASI menjadi susu formula.

"Padahal ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi. Kami paham pentingnya memberikan solusi inovatif dan nyaman bagi mereka sekaligus mengembalikan kebebasan mereka dalam beraktivitas," katanya.

Dalam upaya untuk mendukung kesejahteraan ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui, Mutter telah meluncurkan serangkaian produk yang inovatif, dengan fokus utama pada breastpump atau pompa ASI.

Salah satu inovasi terbaru dari Mutter adalah Wearable Breastpump Mutter Gold Link, yang merupakan produk pompa ASI pertama di Indonesia yang dapat dioperasikan melalui smartphone ataupun secara manual.

Dengan desain baru, ibu tidak perlu lagi menggenggam pompa ASI saat penggunaan sehingga memudahkan multitasking. Ukurannya travel-friendly dan cocok digunakan oleh ibu yang bekerja.

Terdapat juga 4 mode khusus: Massage, Expression, Two in One, Dual Frequency, dengan masing-masing memiliki 9 level intensitas hisapan yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan ibu. Mode dual frequency sendiri menjadi salah satu keunggulan utama lainnya pada produk pompa ASI wearable ini.

Dalam mode tersebut, pompa ASI dapat melakukan gerakan hisapan secara bergantian antara tingkat hisapan yang lebih kuat dengan tingkat hisapan yang lebih lembut dengan interval yang teratur. Ini memberikan stimulasi yang efektif dan nyaman bagi ibu yang memiliki puting datar atau inverted nipple.

"Kami berfokus pada menciptakan produk yang memberikan keleluasaan kepada ibu agar dapat menyusui dengan nyaman. Mutter Gold Link adalah langkah besar dalam mencapai tujuan tersebut, dengan teknologi yang mendukung kebutuhan ibu dalam menyusui yang efisien, nyaman, dan mudah," imbuh Daud Christian Hadiprasetya, Founder & CEO PT Mutter Berhasil Beruntung.

Produk-produk yang ditawarkan oleh PT Mutter Berhasil Beruntung kini meliputi breastpump elektrik dan manual, serta berbagai produk pendukung menyusui seperti tas ASI, kantong ASI, alat pijat laktasi, dan sikat. Setiap produk dirancang untuk menjadikan pengalaman menyusui lebih nyaman bagi ibu.

Hingga saat ini, produk Mutter sudah terjual lebih dari 50.000 unit, dan Mutter terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ibu menyusui dengan produk-produk berkualitas. Kisaran harga produk Mutter sangat variatif, mulai dari kantong ASI dengan harga Rp30 ribuan hingga pompa ASI elektrik dengan harga Rp1,5 juta. (Z-5)