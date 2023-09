Waroeng Steak & Shake Raih Halal Award 2023 dari LPPOM MUI

RESTORAN steak dengan harga terjangkau, Waroeng Steak & Shake kembali mendapat penghargaan dari salah satu lembaga besar di Indonesia.

Tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-23 tahun, restoran yang memiliki tagline #Steaknya Indonesia tersebut mendapatkan penghargaaan dalam acara Halal Award 2023 yang diadakan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang bertempat di IPB International Convention Center, Bogor, pada Senin (4/8).

Ada beberapa kategori dalam Halal Award 2023 di antaranya meliputi Best Halal System Implementation, Best New-Comer, Long Live Achievement, Fastest Growth on Halal Product, Favorite Halal Brand, Best SocialContributionon Halal Ecosystem, dan Promising Halal SME.

Baca juga: Ini Salah Satu "Rahasia" Waroeng Steak and Shake Terus Berkembang

Dilansirdari website resmi MUI, penentuan nominasi dilakukan oleh komite penilai independen yang mengedepankan asas objektivitas dan suportivitas tanpa dipungut biaya.

Best Social Contribution on Halal Ecosystem

Waroeng Steak & Shake berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori Best Social Contribution on Halal Ecosystem yang diberikan Direktur Utama LPPOM Pusat Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si kepada Jody Broto Suseno selaku CEO &Founder dari PT Waroeng Steak Indonesia.

Kontribusi sosial Waroeng Steak dalam ekosistem halal ditandai komitmen dan keseriusannya dalam menjalankan sistem dan sertifikasi halal produk.

Baca juga: 2025, Indonesia Jadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia

Hal tersebut dibuktikan dengan didapatkannya nuilai A atau sangat baik dalampenerapanSistemJaminandari LPPOM MUI tahun lalu.

Tidak cukup hanya itu, Waroeng Steak & Shake juga mendapatkan rekor dunia MURI sebagai restoran steak halal dengan outlet terbanyak.

Selain itu, Waroeng Steak & Shake juga turut berpartisipasi dalam memberikan edukasi terkait halal produk terhadap para pelaku UMKM dengan mengadakan seminar baik secara luring maupun daring melalui program Waroeng Academy.

Baca juga: MUI Bantah Pernah Tetapkan Produk Wine Nabidz Halal

“Kami sangat berterima kasih atas penghargaan ini,ini merupakan kado yang istimewa buat kami seluruh tim PT Waroeng Steak Indonesia karena tepat di momen ulang tahun Waroeng Steak ke-23 mendapatkan penghargaan ini,” ujarJody Broto Suseno

“Penghargaan ini tentu menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara dalam upaya membantu memperkuat ekosistem halal,” tutupJody. (S-4)