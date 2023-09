Sensasi Berkeliling Dunia dengan Buffet All You Can Eat di ibis Bandung Trans Studio

ALL You Can Eat merupakan konsep kuliner yang memungkinkan kita menikmati berbagai hidangan tanpa batas. Tanpa perlu khawatir lagi akan porsi atau jumlah, kita dapat merasakan beragam cita rasa dalam satu kali makan.

Hal ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menjelajahi hidangan lokal ataupun internasional karena dapat menciptakan pengalaman makan dengan penuh kepuasan khususnya untuk para pecinta kuliner.

Tidak ketinggalan di ibis Bandung Trans Studio, salah satu hotel dengan jumlah kamar terbanyak di Kota Bandung ini menghadirkan promosi menarik All You Can Eat yang akan membuat siapapun tergoda untuk merasakan beragam hidangan lezat dari berbagai negara.

Promo ini tersedia dari hari Senin hingga hari Kamis, yang mana hidangan ini disebut dengan Street Kitchen yang dibandrol dengan harga hanya Rp 145.000 net/pax. Anda bisa menikmati hidangan lezat dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Italia, Vietnam, dan juga menu wajib yaitu hidangan Nusantara.

Hidangan andalan Street Kitchen ini seperti Toppoki, Pho, Kimbab, sate, jajanan pasar, serta ada menu terbaru untuk pecinta dessert yaitu Creepes Suzzete with Ice Cream.

Hadirkan Menu Backyard Grill Setiap Jumat dan Sabtu

Selain itu, saat mendekati akhir pekan, ibis Bandung Trans Studio juga menghadirkan menu Backyard Grill setiap hari Jumat dan Sabtu dengan harga Rp 168.000 net/pax. Hidangan ini surga bagi para pecinta daging dan seafood.

Pengalaman menikmati barbeque yang akan membuat Anda ingin kembali lagi karena suasana restorannya yang luas dan nyaman baik bersama keluarga ataupun sahabat.

Untuk meningkatkan pengalaman makan malam, Oopen Restaurant ibis Bandung Trans Studio juga menghadirkan live music setiap harinya. Selain itu pengunjung bisa sesekali menyumbang lagu di restoran outdoor yang terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 289, Bandung ini.

“Pengunjung yang menggunakan kartu kredit Bank Mega dapat menikmati potongan harga 20% untuk setiap promo makanan dan minuman di Oopen Restaurant," ujar Indra Gunawan selaku General Manager ibis Bandung Trans Studio.

"Selain itu bagi pengguna Allo Bank juga dapat menikmati potongan harga 10% untuk setiap transaksi di Oopen Restaurant,” jelas Indra Gunawan.

Reservasi dapat dilakukan dengan menghubungi WhatsApp Oopen Restoran +62 811-2000-0684 atau check instagram @ibisbandungTSB

ibis Bandung Trans Studio berlokasi di kawasan terpadu Trans Studio Bandung.

ibis Bandung Trans Studio terhubung strategis dekat dengan Masjid Agung Trans Studio, pusat perbelanjaan Trans Studio Mall, dan tempat wisata permainan Trans Studio Bandung.

Ibis Bandung Trans Studio

Ibis Bandung Trans Studio adalah hotel bintang 3 bertaraf internasional yang merupakan bagian dari jaringan Grup Accor. Berdiri pada tahun 2012, Ibis Bandung Trans Studio merupakan Hotel Ibis terbesar di Asia dengan total 474 kamar.

Berada di kawasan terpadu Trans Studio Bandung, Ibis Bandung Trans Studio memiliki lokasi yang berdekatan dengan Trans Studio Mall dan Trans Studio Bandung.

Tentang Ibis

ibis, brand hotel ekonomi internasional milik Grup Accor, secara konsisten menawarkan akomodasi dan layanan berkualitas di semua hotelnya: berupa harga terjangkau, kamar berdesain modern dengan fasilitas lengkap, layanan 24/7 serta pilihan makanan/ minuman yang beragam.

Didirikan pada tahun 1974, ibis adalah pemimpin pasar di Eropa dan salah satu jaringan hotel ekonomi terbesar di dunia. dengan 129.009 kamar, 1031 hotel di 59 negara. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.all.accor.com.