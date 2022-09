Tips Cerdas Menikmati Sajian All You Can Eat

MENGUNJUNGI restoran dengan konsep 'all you can eat' (AYCE) menjadi opsi yang menarik untuk mengisi waktu di akhir pekan. Dengan membayar 1 kali saja, pengunjung bisa langsung menikmati semua makanan dan minuman yang tersedia sepuasnya.

Mayoritas restoran AYCE akan menyediakan daging sapi sebagai menu utama. Pengunjung memiliki kebebasan pilihan untuk mengolahnya secara dipanggang atau merebusnya sebagai shabu berkuah. Daya tarik utama restoran AYCE tentu terletak pada jumlah menu yang bisa disajikan sebanyak mungkin sesuai keinginan para pengunjung.

Namun tahukah kamu bahwa perut manusia itu terbatas? Perut bisa mengembang secara maksimal untuk bisa menampung 4 kilogram makanan sekaligus. Akan tetapi rata-rata kemampuan perut manusia hanya bisa menampung 1 kilogram makanan dan 1,5 liter cairan.

Artinya, agar kegiatan makan sepuasnya bisa berlangsung maksimal dan tidak mudah kenyang, pengunjung bisa menerapkan strategi dan tips berikut.

1. Makanlah secara perlahan

Terlalu cepat mengunyah dan menelan makanan otomatis akan membuat perut semakin cepat kenyang dan kembung. Jika sudah ada dalam situasi tersebut, seseorang pasti sudah tidak tertarik lagi untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam perut. Pastikan untuk mengunyah dan menelan makanan secara perlahan agar lambung masih bisa terus menerima asupan makanan. Isi waktu dengan sesekali mengobrol dengan kerabat atau anggota keluarga yang ikut menikmati makanan di restoran AYCE.

2. Pilih menu yang paling istimewa

Agar maksimal, pilihlah menu yang paling istimewa ketika berada di restoran AYCE. Mislanya seperti daging sapi jenis beef atau wagyu yang memang harga dagingnya lebih mahal dari harga jenis daging lain seperti ayam maupun seafood. Mumpung bisa makan daging sepuasnya, tentu jangan sia-siakan kesempatan tersebut.

3. Ambil makanan sedikit demi sedikit

Restoran AYCE biasanya menerapkan aturan denda bagi pengunjung yang tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil. Oleh karena itu jangan sampai harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk membayar denda makanan yang tidak habis. Jangan tergoda untuk ambil satu jenis makanan dalam jumlah banyak. Supaya bisa mencicipi semua jenis makanan, lebih baik ambil menu sedikit-sedikit tapi banyak jenisnya. Trik ini digunakan agar perut tidak mudah kenyang dan bisa mencicipi lebih banyak jenis makanan.

4. Jangan terlalu banyak minum

Restoran AYCE juga biasanya menyajikan beragam jenis minuman yang menarik. Mulai dari lemon tea, orange juice, hingga minuman-minuman soda lainnya. Ketika makan, sebisa mungkin hindari untuk minum terlalu banyak agar perut tidak cepat kenyang. Sebaiknya minum seperlunya saja dan pilihlah air putih. Sehingga lambung masih punya banyak tempat untuk makanan lain yang akan masuk.

5. Makan menu dessert paling akhir

Perut selalu punya ruangan sendiri untuk dessert. Makanan manis akan senang hati masuk ke dalam mulut. Makanan manis juga bisa menghilangkan rasa eneg setelah makan daging.

Menariknya, kini para pengunjung bisa menikmati sensasi makanan restoran AYCE di area Sky Garden restoran Hotel Novotel Tangerang. Setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 17.00 - 21.00 pihak Hotel Novotel Tangerang mengubah konsep restoran di hotel mereka dengan konsep AYCE Barbeque yang dibuka untuk umum.

Pengunjung dewasa cukup membayar Rp 238.000 untuk bisa langsung menikmati sepuasnya beragam menu AYCE barbeque di Sky Garden Hotel Novotel Tangerang. Pihak hotel memberikan harga khusus sebesar Rp 140.000 untuk anak-anak sehingga pengunjung bisa lebih leluasa untuk mengajak anak menikmati makanan dan minuman sepuasnya.

Berikut menu utama yang bisa dinikmati bersama keluarga di Restoran Sky Garden Hotel Novotel Tangerang, cumi bakar madu, ikan dori, daging sapi panggang, ayam panggang, hingga kerang. Tersedia juga masakan lokal seperti nasi goreng maut yakni nasi goreng tanpa kecap dengan campuran garam dan lada. Ada juga menu pendamping lain seperti mash potato, grilled vegetables, mariana pasta, jagung rebus cream butter, serta salad buah.

Selain itu, di depan restoran pihak hotel juga memberikan wadah bagi para pengusaha UMKM. Para pengunjung bisa melihat-lihat dan berbelanja produk-produk lokal karya UMKM setelah selesai makan AYCE bersama keluarga dan kerabat. (OL-12)