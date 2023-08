Keluarga Muda Wajib Tahu! Ini Ciri-ciri Hamil Muda

HAMIL muda biasanya ditandai dengan mengidam makanan tertentu, kondisi tersebut wajar terjadi bagi kaum ibu hamil (bumil). Namun, ciri-ciri hamil muda yang sehat pada ibu hamil bersifat subjektif.

Ciri-ciri hamil pada minggu pertama sering kali tidak terasa signifikan, oleh karena itu banyak calon ibu yang tidak menyadari hal tersebut. Supaya calon ibu tidak melewatkan momen kehadiran Si Kecil di dalam perut, ketahui tanda-tanda kehamilan minggu pertama.

Berikut ciri-ciri hamil muda yang dapat disimak sebagai berikut oleh para calon ibu!

Ciri-ciri hamil muda

1. Mual dan muntah

Ciri-ciri yang pertama yang sering dirasakan saat usia kandungan masih muda atau trimester pertama. Kondisi tersebut terjadi karena adanya perubahan hormon reproduksi dalam tubuh, meski terkadang mengganggu hal ini akan menghilang ketika sudah memasuki trimester kedua.

2. Terlambat menstruasi

Terlambatnya siklus menstruasi merupakan salah satu tanda hamil paling umum. Pada saat terdapat janin di dalam rahim, maka tubuh akan memproduksi hormon HCG untuk menjaga kehamilan. Hormon tersebut berfungsi menghentikan menstruasi setiap bulannya.

Terlambat menstruasi juga dapat dikarenakan oleh faktor hormonal dan umumnya menstruasi akan berhenti di empat minggu setelah terjadi pembuahan.

3. Perubahan payudara

Payudara akan terlihat lebih besar ketika memasuki minggu pertama pada masa kehamilan. Selain itu, payudara terasa lebih lembut serta halus. Hal ini terjadi karena terdapat perubahan hormon pada tubuh ibu hamil.

Tak hanya pada kulit payudara, perubahan pun terjadi pada areola yang menjadi lebih gelap dan membesar serta puting menjadi lebih besar daripada sebelumnya.

4. Peningkatan buang air kecil

Kehamilan dapat menyebabkan peningkatan kadar cairan dalam tubuh dan efisiensi ginjal yang lebih besar. Semakin membesar pada bagian rahim juga dapat menekan kandung kemih, hal ini menyebabkan bagi wanita yang sedang hamil trimester pertama akan mengalami peningkatan buang air kecil.

5. Perubahan emosional

Perubahan emosional ketika menjalani kehamilan merupakan hal umum yang kerap terjadi pada ibu hamil. Hal ini terjadi karena terdapat perubahan hormonal yang memengaruhi neurotransmitter.

Hal ini dapat membuat ibu hami perubahan emosional, seperti bahagia, gugup, tertekan, mudah marah, hingga cemas.

6. Berat badan yang naik

Naiknya berat badan menjadi satu ciri kamu sedang hamil, kondisi ini terjadi akibat perkembangan bayi hingga bertambahnya cairan pada tubuh. Hal yang perlu ibu hamil perhatikan adalah dengan mengontrol kenaikan pada berat badan agar tidak berlebihan maupun kurang.

Kehamilan dapat terganggu apabila berat badan yang berlebihan dan apabila kekurangan dalam berat badan akan mengakibatkan kelahiran prematur.

7. Kelelahan

Melansir jurnal Sleep Science yang berjudul Fatigue and Sleep Quality in Different Trimesters of Pregnancy, hal ini terjadi akibat adanya perubahan dalam tubuh dan banyak sekali ibu hamil yang merasakan hal ini menjadi keluhan pada minggu pertama.

Mulai dari perubahan fisik, metabolisme, hingga hormon yang terjadi pada ibu hamil. Kondisi tersebut membuat tubuh agar beradaptasi dengan kondisi yang baru.

Hormon progesteron yang meningkat juga menyebabkan ibu hamil mengalami kelelahan dan mengantuk sepanjang menjalani kehamilan.

Cara meringankan ciri-ciri hamil ini, sebaiknya ibu hamil perbanyak waktu istirahat dan pastikan ruangan tidur selalu nyaman untuk beristirahat.

8. Keinginan untuk mengonsumsi makanan tertentu

Keinginan untuk mengonsumsi makanan tertentu saat situasi hamil menjadi hal yang sering terjadi. Hal tersebut terjadi karena adanya akibat dari perubahan hormon, indra penciuman semakin sensitif, hingga kekurangan nutrisi.

Bagi ibu hamil tidak dilarang apabila ingin mengonsumsi makanan yang diinginkan, namun pastikan sebelum melakukan hal ini bahwa makanan tersebut bersih, sehat, dan tidak membahayakan kesehatan ibu hamil dan janin.

9. Kram perut dan bercak darah

Hal ini terjadi karena adanya proses implantasi janin ke rahim. Bercak darah yang terjadi akibat implantasi biasanya memiliki jumlah lebih sedikit daripada menstruasi serta berwarna kecoklatan hingga merah muda.

Kram perut dan bercak darah yang terjadi tidak melebihi dari tiga hari, apabila hal ini melebihi dari masa tersebut segera konsultasikan pada dokter.

Ciri-ciri hamil yang jarang disadari

1. Indra penciuman yang lebih kuat

Kondisi ini terjadi dapat memicu mual, maka tak jarang ibu hamil pada bagian indra penciuman menjadi lebih sensitif.

2. Logam pada indra perasa atau sensasi metal

Kondisi seperti ini disebut dysgeusia, oleh karena itu beberapa ibu hamil akan mengalami sensasi logam atau metal pada indra perasa.

3. Mimisan

Mimisan pada ibu hamil bukanlah suatu pertanda yang bahaya, pasalnya kondisi ini terjadi akibat perubahan hormon dalam tubuh wanita.

4. Gangguan tidur

Jam tidur yang terganggu atau insomnia menjadi salah satu tanda yang sering kali tidak disadari pada wanita ketika sedang hamil.

5. Perubahan kondisi pada kulit

beberapa ibu hamil akan mengalami "pregnancy glow". Hal tersebut merupakan perubahan kondisi kulit yang membuat kulit bumil terlihat lebih cerah dan merona. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan volume darah dan kadar hormon yang lebih tinggi, sehingga membuat lebih banyak darah mengalir pada pembuluh darah. Kondisi ini juga membuat kelenjar kulit memproduksi lebih banyak minyak, sehingga kulit terlihat lebih bersinar.

6. Konstipasi

Perubahan hormon membuat ibu hamil mengalami konstipasi, hal ini jarang disadari oleh bumil karena dianggap kekurangan serat.

7. Sensasi dada yang panas (heartburn)

Banyak bumil yang mengira jika heartburn terjadi merupakan gejala dari penyakit asam lambung atau GERD. Apabila hal ini terjadi dengan tanda kehamilan lainnya, segera periksa kondisi kesehatan pada dokter setempat.

Sensasi dada yang panas bisa menjadi ciri-ciri hamil lantaran perubahan hormon membuat katup antara kerongkongan dan perut menjadi rileks. Hal ini dapat membuat asam lambung naik ke atas dan menyebabkan terjadinya heartburn.

