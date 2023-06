EDRR Indonesia 2023 Dukung Peningkatan Mitigasi dan Penanganan Bencana RI

GRUP Comexposium CPIT Shanghai (Council for the Promotion of International Trade, Shanghai) dan Shanghai International Exhibition Group akan menyelenggarakan Emergency and Disaster Reduction and Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2023. Event internasional itu akan diselenggarakan pada 19 Oktober hingga 21 Oktober 2023 di Jakarta International Expo.

Managing Director Comexposium Singapore, Andrew Marriott mengungkapkan, dengan letak geografis Indonesia yang berada dalam Ring of Fire dan Alpide Belt, ancaman yang dihadapi negara ini hanya dapat dikurangi secara efektif oleh pasukan reaksi yang terlatih dan dilengkapi dengan baik.

Acara ini bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran yang semakin meningkat terhadap berbagai ancaman terhadap kehidupan dan infrastruktur nasional, yang diperkirakan akan semakin memburuk dengan munculnya perubahan iklim.

"Tujuan utama acara ini adalah untuk mendukung pengembangan sistem manajemen darurat pemerintah Indonesia untuk mitigasi dan penanganan bencana dan meningkatkan infrastruktur medis, memastikan pasokan bahan tanggap bencana yang stabil, mendorong industri integrasi militer sipil, mempromosikan komunikasi darurat dan sistem komando, mengoptimalkan transportasi dan kemampuan logistik dan memfasilitasi pendidikan publik yang komprehensif tentang pencegahan dan mitigasi bencana di berbagai tingkatan," kata Andrew Marriott di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).

Marriott menyatakan, EDRR Indonesia akan menampilkan pameran yang mencakup berbagai bidang dalam pencegahan dan mitigasi bencana. Mulai dari peralatan penyelamatan, layanan terkait, peralatan perlindungan, layanan industri keamanan, ilmu keamanan, peralatan penyelamatan darurat kebakaran, peralatan penyelamatan menyeluruh, keamanan publik dan peralatan kepolisian, pengendalian banjir dan drainase perkotaan, perlindungan keselamatan industri, bahan pencegahan wabah, layanan industri darurat, serta pengalaman dan popularisasi ilmu keselamatan darurat.

"Peserta akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para pameran dan merasakan sendiri peralatan dan layanan terbaru dalam penanganan darurat dan penyelamatan," ucapnya.

Kehadiran Teknologi Mutakhir

Adapun, sorotan utama EDRR Indonesia meliputi teknologi terkini, menjelajahi produk, peralatan, dan solusi teknologi canggih yang dirancang untuk meningkatkan respon bencana dan persiapan darurat.

Beberapa teknologi yang akan dipamerkan antara lain teknologi mitigasi bencana, alat-alat keamanan penanggulangan bencana, alat keamanan kebakaran, pengendali banjir dan drainase perkotaan hingga alat berat untuk penyelamatan saat bencana.

Selain itu, pameran interaktif terkait dengan simulasi yang mereplikasi skenario darurat kehidupan nyata, menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan solusi dalam manajemen bencana.

Juga, pertukaran wawasan dengan para ahli dan narasumber melalui diskusi panel, seminar, dan presentasi kunci, yang membagikan keahlian mereka dan mengatasi isu-isu mendesak dalam respons bencana.

"Kami sangat antusias menjadi tuan rumah acara berskala besar pertama yang benar-benar internasional dengan fokus pada semua aspek respons bencana dan mitigasi resiko bencana," kata Andrew Marriott.

Pameran itu pun akan dihadiri oleh peserta dari Indonesia, Tiongkok, Australia, Jerman, Jepang, Singapura, Turki dan UK dengan target 10 ribu pengunjung.

Pada kesempatan itu, Deputi Bina Tenaga dan Potensi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Moh. Barokna Haulah mengungkapkan, event tersebut diharapkan dapat meningkatkan public awareness tentang kebencanaan, khususnya untuk search and rescue.

"Kita akan memiliki kegiatan di mana kita bisa melihat kemajuan teknologi dan memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk menampilkan produk-produknya pada pameran ini," pungkas dia.

