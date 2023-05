Teknologi Yandex Bisa Prediksi El Nino

YANDEX bersama tim ilmuwan terkemuka menciptakan jaringan neural yang canggih dalam teknologi Machine Learning untuk memprediksi bencana alam. Algoritma baru ini memberikan prediksi lebih tepat untuk perubahan rata-rata Suhu Muka Laut (SML), yang bisa memicu kemungkinan bencana alam di dunia.

Tim ahli dari Higher School of Economics and Yandex School of Data Analysis berkolaborasi dengan Yandex Cloud, melatih jaringan neural untuk meniru suhu rata-rata zona khatulistiwa di perairan Pasifik. Dengan memprediksi El Niño - fenomena yang ditandai dengan perubahan dari suhu air permukaan laut di Samudra Pasifik, algoritma yang dihasilkan oleh jaringan neural ini bisa membantu mengantisipasi bencana kekeringan, banjir, kebakaran hutan, serta gagal panen.

Tim ilmuwan menggunakan ribuan ‘heat maps’ atau visualisasi pemetaan menggunakan warna yang disesuaikan dengan data terkini dan juga data sintetis yang direkayasa dengan perkiraan dari tahun 1800-an sebagai data penguji validasi model matematika dan juga untuk melatih model dalam Machine Learning.

Para ilmuwan ini menggunakan perlengkapan Machine Learning dari Yandex untuk membantu komputernya dalam mengidentifikasi pola dari ‘heat maps’ yang ada. Dengan model canggih ini, para ilmuwan dapat mengidentifikasi terjadinya El Niño hingga 1,5 tahun kedepan bahkan direncanakan untuk bisa memprediksi lebih jauh lagi.

Teknologi berbasis data cloud yang digunakan oleh Yandex memberikan akses cepat dan fleksibel pada servis Machine Learning yang membantu para peneliti untuk melakukan pengujian pada beragam model.

"Dalam project seperti penelitian El Niño ini, akses fleksibel dan cepat ini sangat penting dalam membantu proses pengujian beragam model Machine Learning. Setiap pengujian yang dilakukan dengan arsitektur jaringan neural dapat meningkatkan periode prediksi dan, akhirnya, membantu para ilmuwan melakukan prediksi lebih baik terhadap ragam kemungkinan terjadinya bencana alam," ungkap Direktur Proyek Strategis Nasional di institusi Yandex Cloud Anna Lemyakina, dalam keterangan resmi yang diterima.

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara rutin terkena dampak dari peristiwa El Niño. Tentunya ini akan menyebabkan sebagian daerah di Indonesia lebih panas dan kering sehingga memicu kekeringan, gagal panen, dan juga terjadinya kebakaran hutan di beberapa daerah di Indonesia.

Kejadian ini berakibat pada gangguan pernafasan, kerusakan lingkungan yang melebar, serta dampak perekonomian akibat inflasi yang ditimbulkan dari turunnya produksi pangan dan pertambangan. Mengingat besarnya dampak El Niño, maka penting bagi Indonesia untuk dapat memprediksi terjadinya El Niño serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi kondisi ekstrim yang mungkin terjadi.

Perencanaan dan persiapan proaktif akan membantu mengurangi dampak buruk serta membantu menjaga lingkungan, komunitas, serta kestabilan ekonomi. Yandex berkomitmen untuk memajukan riset dengan menyediakan teknologi tercanggih bagi para ilmuwan di berbagai lintas sektor. Melalui teknologi Machine Learning dengan algoritma terdepan mereka dan sistem analisa data terdepan, Yandex memudahkan para ilmuwan untuk mendapatkan jawaban bagi permasalah yang rumit, serta mempercepat kemajuan penemuan ilmiah. (Z-10)