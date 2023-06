Kurangi Emisi Karbon, Lagi, Dentsu Indonesia Gelar ‘One Day for Change’

PERUSAHAAN marketing services network terintegrasi di Tanah Air, dentsu Indonesia kembali menggelar One Day for Change sebagai bentuk komitmen untuk masa depan keberlanjutan. Tahun ini, One Day for Change berfokus kepada isu alam dan ekonomi sirkular.

Berdasarkan laporan ‘Marketing a Better Future’ yang dirilis oleh dentsu dan Kantar pada Januari 2023 lalu, praktisi pemasaran dapat mengurangi 40-70% dari emisi gas efek rumah kaca apabila melakukan transformasi pembangunan berkelanjutan secara aktif dan agresif.

Hutan Mangrove dianggap sebagai salah satu ekosistem paling penting dalam hal penyerapan karbon.

Baca juga: Dentsu Dinobatkan Sebagai Digital Agency of the Year di Citra Pariwara 2022



Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 3,3 juta hektare hutan Mangrove dan menjadi yang terbesar di dunia.

Penanam Mangrove

Landasan inilah yang menjadikan pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo untuk turut melestarikan tanaman mangrove dan mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan merawat hutan mangrove yang ada di seluruh Tanah Air, dengan penanaman pada 16 Mei 2023 lalu.

Atas kedua alasan kuat itulah, dentsu Indonesia kerap gencar untuk melakukan berbagai program demi mencapai tujuan – salah satunya dengan One Day for Change.

Prakash Kamdar, CEO dentsu Indonesia dan Singapura yang juga menjabat sebagai CEO, Clients & Solutions dentsu Southeast Asia mengatakan,“Kami menyadari bahwa peran dentsu sangat besar untuk menjaga alam demi masa depan yang lebih baik."

Baca juga: Mangrove Simpan Potensi Karbon Biru untuk Mengurangi Emisi



"Keputusan kami untuk melakukan aksi penanaman mangrove bukanlah keputusan biasa, tetapi hal penting untuk mengatas masalah lingkungan yang kritis," kata Prakash dalam keterangan pers, Selasa (6/6).

"Hutan mangrove mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi masalah untuk habitat di dalamnya. Dengan semangat gotong-royong, dentsu Indonesia melakukan aksi untuk membantu ekosistem lebih baik di kemudian hari,” paparnya.

One Day for Change 2023 dilaksanakan oleh berbagai cabang dentsu di seluruh negara, salah satunya di Indonesia dengan total lebih dari 200 peserta.

Baca juga: Menteri KKP Apresiasi Program Revitalisasi Mangrove PT Timah di Babel



Kegiatan ini diharapkan bukan saja menjadi salah satu aksi nyata dalam menciptakan lingkungan keberlanjutan, tetapi juga mengedukasi para karyawan dan lingkungan sekitarnya untuk memberikan dampak positif pada sosial dan masyarakat.

Dengan sejumlah faktor tersebut, rangkaian aktivitas One Day for Change Indonesia diturunkan menjadi tiga aktivitas utama yang diselenggarakan secara bersamaan pada Jumat, 26 Mei 2023 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Yakni penanaman pohon Mangrove, pembuatan Terrarium dan pembuatan kain Eco Printing.

Baca juga: Basarnas Bali Tanam 500 Mangrove Di Tanjung Benoa



Janoe Arijanto, Vice President dentsu Indonesia menambahkan,“Lingkungan yang berkelanjutan (Sustainable World) merupakan salah satu fokus utama dari program Social Impact (dampak sosial) yang diinisasi dentsu secara global."

"One Day for Change, secara harfiah dan aksi nyata diharapkan memberikan dampak yang lebih besar di masa depan – juga menjadi komitmen kami untuk membuat lebih banyak lagi inisiatif demi menciptakan tujuan bersama bagi sosial,” tambahnya.

Selain itu, One Day for Change 2023 juga menjadi ajang peluncuran inisiatif anyar program Social Impact dari dentsu Indonesia ‘Plant2Grow’.

Baca juga: Komitmen Lindungi Alam, GSK Merestorasi 2.600 Hektare Mangrove di Indonesia



Sebuah inisiatif untuk mewujudkan misi dentsu Indonesia dalam melestarikan alam serta menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi selanjutnya.

Dentsu berkomitmen untuk melakukan kontribusi pada sektor lingkungan, terutama penanaman Mangrove, setiap terjalinnya kerjasama bisnis baru. (RO/S-4)