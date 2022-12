Dentsu Dinobatkan Sebagai Digital Agency of the Year di Citra Pariwara 2022

DENTSU Indonesia dengan bangga mengumumkan bahwa telah dinobatkan sebagai agensi Kreatif, Digital dan Media terbaik tahun 2022 (Agency of the Year 2022).

Selain memperoleh tiga penghargaan paling prestisius, Dentsu Indonesia juga memboyong sejumlah awards di ajang Citra Pariwara Advertising Festival 2022.

Dentsu Indonesia berhasil memperoleh 38 trofi, termasuk 1 Grand Prix, 1 Gold, 10 Silver dan 26 Bronze yang mencakup 28 kategori secara keseluruhan .

Ini adalah kali pertama dalam sejarah Citra Pariwara, bahwa sebuah perusahaan agensi memboyong tiga prestasi tertinggi sekaligus.

Dimulai dengan rekor entri atau pendaftaran terbanyak selama 35 tahun Citra Pariwara diadakan, Dentsu Indonesia berhasil meraih hasil spektakuler dari persaingan total 2.102 entry iklan yang berasal dari sejumlah agensi periklanan dan marketing ternama di Tanah Air.

Citra Pariwara yang digelar oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DKI Jaya setiap tahunnya menggelar ajang untuk para praktisi kreatif, guna membidik dan melihat talenta terbaik di industri. Tahun ini, digelar pada bulan Desember di Nusa Dua, Bali, dengan mengusung tema “Awesomeness Unites”.

Lebih detail, Dentsu Indonesia sebagai agensi terintegrasi terbaik berhasil memperoleh penghargaan: Creative panel: Audio Campaign, OOH, Integrated, Brand Experience, Media panel: Audio, OOH, Digital Media, Social Media Marketing, Integrated Media, and Other Digital Platforms, Digital panel: Online Video, Influencer, Augmented Experience, Innovation Use of Technology, Social Media Campaign, Digital Integrated Campaign and Other Digital Channels, Craft panel: Photography, Use of Music, Scriptwriting, dan Daun Muda (rising stars): Kevin Sheridan and David Christopher.

Selama ajang berlangsung, tiga pimpinan manajemen dari Dentsu hadir sebagai juri untuk menilai dan menunjuk karya terbaik di industri, dengan Yasuharu Sasaki, CCO Dentsu Inc, bertindak sebagai Presiden Juri untuk kategori Creative Agency.

Sedangkan, Aloysia Dian, CEO Media dari Dentsu Indonesia bertindak sebagai juri Media Agency dan Benny Napitupulu, Creative Director Dentsu Creative Indonesia bertindak sebagai juri Visual Craft.

Selain itu, CEO Creative Service Line Dentsu Indonesia, Wisnu Satya Putra bertindak sebagai mentor Daun Muda serta Janoe Arijanto, Vice President dentsu Indonesia juga berperan sebagai dewan penasihat di Steering Committee. Ditambah dengan dua talenta berbakat Dentsu Creative Indonesia Defri Dwipaputra serta Saida Rosadi mendukung sebagai panitia dalam ajang ini.

Keterlibatan dentsu Indonesia menjadi bentuk kolaborasi aktif di industri untuk menciptakan talenta berbakat saat ini, dan masa depan. Proses penjurian dilaksanakan dengan sangat ketat, tanpa adanya keterlibatan pihak juri dan/atau komite dentsu Indonesia jika penilaian karya dentsu sedang berlangsung.

Penghargaan ini juga menambahkan rekam jejak penghargaan dentsu Indonesia sepanjang tahun 2022, dengan total 85 kemenangan, yakni YouTube Works’ Grand Prix, 18 penghargaan di Marketing Excellence Awards, 16 penghargaan di MMA Smarties Indonesia, Campaign Southeast Agency of the Year, HR Asia Best Company to Work For in Indonesia dan sejumlah penghargaan ternama lainnya.

Prakash Kamdar, CEO Dentsu Indonesia dan Singapura mengatakan,“Kreativitas akan selalu menjadi jantung utama dari bisnis kami. Bukan semata-mata di bisnis kreatif, tetapi juga tertanam di lini bisnis Media dan CXM (Customer Experience Management). "

"Bagi kami, kombinasi ini merupakan pemersatu horizontal yang menyatukan lebih dari seribu talenta dentsu Indonesia untuk membantu klien dan masyarakat melaju di ekonomi digital, serta membuahkan hasil spektakuler di tahun 2022 bagi kami.” paparnya dalam keterangan pers, Senin (19/12).

CEO Dentsu Creative Indonesia, Wisnu Satya Putra memaparkan,“Ini merupakan komitmen kami untuk memastikan ide kreatif yang kami hasilkan selalu berpacu pada masa depan. "

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada klien dan mitra kami, yang telah memercayai dentsu Indonesia serta bekerja sama dengan talenta unggul ditambah tim kepemimpinan kami yang kuat untuk menghasilkan kampanye spektakuler dan inovatif. Kami sangat terhormat menerima berbagai penghargaan ternama di Citra Pariwara 2022.” ujarnya

Chief Creative Officer Dentsu Creative Indonesia, Andreas menambahkan,“Tiga penghargaan tertinggi, yakni Creative, Digital dan Media Agency of the Year membuat parameter yang tinggi bagi dentsu Indonesia dalam memberikan solusi kreatif yang unggul dan award-winning. "

"Saya juga berterima kasih kepada seluruh tim yang bekerja secara maksimal untuk mewujudkan kebanggaan ini, termasuk tim kreatif yang dipimpin oleh para Executive Creative Director seperti Rangga Immanuel, Edwin Sandjaja dan Defri Dwipaputra serta para tim Accounts,Planner, dan tim supporting yang terlibat.” tambahnya.

Dentsu Creative menawarkan sebuah akses ke kapabilitas modern terdepan dalam hiburan, pengalaman digital, serta menghasilkan berbagai ide tersohor yang membangun budaya baru, membawa perubahan kepada sosial, juga menciptakan inovasi di masa depan.

Dentsu Creative memiliki DNA yang merupakan perpaduan antara warisan Jepang dan pemahaman praktisi ahli yang mendalam tentang media modern dan budaya kontemporer, menyatukan keahlian, inovasi, dan teknologi. (RO/OL-09)