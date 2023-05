PT KPI Raih Penghargaan HR Tech Festival Asia 2023

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) meraih penghargaan pada HR Tech Festival Awards 2023 yang berlangsung di Suntec Exhibition and Convention Centre, Singapura 10–11 Mei 2023. Selain itu, KPI juga menjadi finalis di dua kategori di ajang yang sama.

PT KPI mendapatkan penghargaan 'Certification of Special Merit' yang diberikan langsung oleh Catherine Wong, Managing Director HRM Asia. Penghargaan didapat PT KPI karena dinilai berhasil mengintegrasikan pemanfaatan data pekerja untuk mendukung pengembangan pekerja. Selain itu, PT KPI merupakan satu-satunya perusahaan yang berhasil menjadi finalis pada dua kategori penghargaan yaitu Best Use of Technology dan Best ASEAN Human Development.

"Terima kasih kepada seluruh manajemen Subholding Refinery & Petrochemical yang selalu mengarahkan dan mendukung para Perwira Mutu sehingga Delegasi CIP Subholding R&P mampu meraih prestasi di ajang HR Tech Fest Awards 2023. Pencapaian ini menunjukkan kompetensi tinggi dan dedikasi delegasi CIP PT KPI dalam menghadapi tantangan global untuk terus update dalam perkembangan teknologi terutama di bidang HR," ungkap Vice President Human Capital PT KPI, Dewi Kurnia Salwa dalam keterangan yang diterima, Selasa (23/5).

HR Tech Festival Awards 2023 yang merupakan bagian dari rangkaian acara HR Tech Fest Asia 2023 merupakan event terbesar dan paling diakui untuk professional HR dan dihadiri oleh ahli di industri, HR Leaders dan HR Community untuk dapat membangun network dan mempelajari hal-hal baru mengenai HR. Mulai dari trend, teknologi dan juga paradigma baru dalam mengelola sumber daya manusia dan cara bekerja.

Pada HR Tech Fest Awards 2023, kategori penghargaan yang diberikan adalah Best Workplace Culture & Engagement, Best Use of Technology, Best ASEAN Human Development, Best Employer of Choice, HR Team of the Year, Best HR Leader, serta Best C-Suite Leader. Pemenang HR Tech Fest Awards 2023 dipilih oleh panel juri terkemuka seperti Elisa Mallis (Managing Director Asia-Pacific Center for Creative Leadership), Rachele Forcadi (Pendiri XYZ@Work), Philippa Penfold (Managing Director Integrating Intelligence) serta, Dr Bob Aubrey (pendiri dan Ketua Dewan Penasihat Asia Human Development Organization (AHDO), serta Nadiah Tan Abdullah, Regional Chair AHDO 2023 dan Chief Human Resource Officer SP Setia Bhd. (RO/R-2)