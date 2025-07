Raih Penghargaan HR Asia, Komitmen SDM Terus Ditingkatkan

BCA kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang HR Asia Awards 2025.(Dok BCA)

DI tengah dinamika bisnis yang terus berubah dan kompetisi pasar yang semakin ketat, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Organisasi yang mampu menciptakan lingkungan kerja positif, inklusif, dan mendukung pengembangan individu secara berkelanjutan cenderung memiliki daya saing yang lebih kuat, produktivitas lebih tinggi, serta loyalitas karyawan yang lebih kokoh.

Kesadaran inilah yang secara konsisten diterapkan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Terbukti, BCA kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang HR Asia Awards 2025. Baru-baru ini, BCA berhasil mempertahankan predikat sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja di Asia melalui penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia, yang telah diterima selama tujuh tahun berturut-turut. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat BCA dalam mengelola SDM secara unggul dan terus meningkatkan keterlibatan karyawan.

Tak hanya itu, BCA juga kembali menerima penghargaan HR Asia Most Caring Companies Award, sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang suportif, aman, dan menempatkan kesejahteraan karyawan sebagai prioritas utama. Kedua penghargaan ini diberikan setelah proses seleksi ketat yang melibatkan survei internal kepada karyawan dan evaluasi menyeluruh atas budaya kerja, praktik manajemen SDM, dan nilai-nilai organisasi.

“Sebuah kehormatan bagi BCA untuk dapat mempertahankan prestasi ini selama tujuh tahun berturut-turut. Kami meyakini bahwa lingkungan kerja yang positif dan inklusif menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja. Penghargaan ini tentunya semakin memotivasi kami untuk terus menghadirkan program pengembangan SDM yang berkelanjutan,” ujar Direktur BCA, Lianawaty Suwono, dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (24/7).

Sebagai informasi, penilaian HR Asia Awards dilakukan dengan pendekatan berbasis data melalui tiga aspek utama: CORE (Collective Organisation for Real Engagement), SELF (Heart, Mind, Soul), dan GROUP (Think, Feel, Do). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BCA menempati posisi unggul dalam hal tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan, budaya kerja yang positif, serta komitmen perusahaan terhadap pengembangan individu secara berkelanjutan.

BCA sendiri mengusung filosofi pengelolaan SDM melalui Employer Value Proposition yang berfokus pada lingkungan kerja yang ramah (Friendly Environment) dan pengembangan berkelanjutan (Continuous Improvement). Hal ini tercermin dalam berbagai inisiatif internal yang mendorong terciptanya pengalaman kerja terbaik bagi seluruh karyawan, mulai dari pelatihan, pengembangan karier, hingga program keseimbangan kerja dan kehidupan.

“Keberhasilan yang diraih perseroan dalam ajang ini tentu tidak lepas dari kepercayaan dan kontribusi seluruh insan BCA. Karena pelayanan terbaik untuk nasabah lahir dari individu yang merasa dihargai, didukung, dan diberdayakan. Dengan semangat One BCA (One Goal, One Soul, One Joy), kami akan terus membangun budaya kerja yang harmonis,” tambah Liana.

Selain penghargaan dari HR Asia, BCA juga meraih sejumlah pengakuan dalam ajang Indonesia Human Capital Awards (IHCA) 2025, seperti Best Company in Human Capital – Pinnacle Award, Best of The Best Company 2025, Best Company in Productivity, serta Best Company in Digital & Technology Innovation. BCA juga mendapat penghargaan dari Global Council of Corporate Universities (Global CCU) dalam kategori Culture, dan dari Employee Experience Awards Indonesia 2025 dalam kategori Best Career Development Programme.

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA saat ini melayani lebih dari 41 juta rekening nasabah, memproses lebih dari 110 juta transaksi per hari, serta didukung oleh lebih dari 27.000 karyawan. Jaringan BCA tersebar di seluruh Indonesia melalui 1.264 kantor cabang, 19.681 ATM, dan layanan digital seperti internet banking, mobile banking, serta Halo BCA yang aktif 24 jam. (E-4)