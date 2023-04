Manfaat Buah Nanas untuk Kesehatan, Kaya Nutrisi

BUAH nanas dikenal karena rasanya yang lezat dan menyegarkan. Ternyata, nanas merupakan buah serbaguna yang dapat dinikmati dengan banyak cara.

Nanas bisa dikonsumsi secara langsung, dijadikan jus, dibuat rujak, dan sambal, sampai dimasukkan sebagai topping pizza. Selain rasanya yang enak, nanas juga mengandung banyak vitamin dan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi kesehatan tubuh.

Lantas apa saja manfaat dan kandungan yang terdapat di dalamnya?

Kandungan nutrisi buah nanas

Dilansir dari U.S. Department of Agriculture, berikut daftar kandungan yang ada pada 165 gram buah nanas:

1. Kalori: 83 kkal

2. Lemak: 1,7 gram

3. Protein: 1 gram

4. Karbohidrat: 21,6 gram

5. Serat: 2,3 gram

6. Vitamin C: 88%

7. Mangan: 109 %

8. Vitamin B6: 11%

9. Tembaga: 20%

10. Tiamin: 11%

11. Folat: 7%

12. Kalium: 4%

13. Magnesium: 5%

14. Niasin: 5%

15. Asam pantotenat: 7%

16. Riboflavin: 4%

17. Besi: 3%

Selain kandungannya, nanas kaya akan khasiat yang bagus untuk kesehatan.

Manfaat nanas untuk kesehatan

Buah nanas memiliki beragam manfaat bagi banyak organ tubuh, mulai dari organ pencernaan, kulit, tulang, dan sendi. Manfaat buah nanas juga bisa dirasakan pada kesehatan tubuh secara umum, karena buah ini mampu memperkuat daya tahan tubuh, mengontrol kolesterol, dan menjaga tekanan darah.

Dengan mengonsumsi buah nanas atau mengoleskan ekstraknya ke kulit, ada berbagai manfaat buah nanas bagi kesehatan yang bisa Anda dapatkan, yaitu:

1. Mencegah flu

Flu adalah infeksi virus yang sangat umum. Bahkan dikatakan sebagai penyakit musiman. Biasanya, orang lebih rentan tertular flu saat imunitas atau daya tahan tubuhnya menurun, misalnya kurang istirahat atau asupan nutrisinya kurang.

Salah satu nutrisi yang dapat memperkuat imunitas tubuh adalah vitamin C. Konsumsi 1 cangkir buah nanas segar atau sekitar 150 gram mampu mencukupi kebutuhan vitamin C harian. Dengan asupan vitamin C yang cukup, daya tahan tubuh akan lebih kuat untuk mencegah dan melawan infeksi, termasuk flu.

2. Mencegah dan mengatasi sembelit

Buah yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan ini juga bisa mencegah dan mengatasi sembelit. Manfaat buah nanas tersebut tidak hanya diperoleh dari kandungan serat di dalamnya, melainkan juga dari kandungan airnya yang tinggi dan zat bromelain yang dapat melancarkan pencernaan.

3. Menyamarkan flek hitam

Tingginya kandungan vitamin C serta antioksidan pada nanas membuat buah ini dipercaya dapat mengurangi flek hitam akibat paparan sinar UV dan membuat warna kulit lebih cerah. Manfaat buah nanas ini bisa diperoleh dengan cara mengoleskan krim yang mengandung ekstrak nanas ke kulit wajah secara merata.

4. Mencegah kerutan pada kulit

Manfaat nanas yang juga bisa dirasakan pada kulit adalah mencegah munculnya kerutan. Hal ini berkat kandungan vitamin C dalam nanas yang bisa meningkatkan produksi kolagen di kulit.

Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda bisa mengoleskan krim dengan kandungan ekstrak nanas ke kulit wajah. Namun, bila Anda ingin efeknya dirasakan secara umum, bukan hanya di kulit wajah, caranya adalah dengan mengonsumsi buah nanas dan mencukupi asupan vitamin C sehari-hari.

5. Mencegah osteoporosis

Nanas mengandung berbagai mineral yang penting bagi kesehatan tulang, serta vitamin C yang dapat membantu penyerapan kalsium dari makanan. Kalsium sendiri adalah mineral yang merupakan bahan baku untuk meningkatkan dan menjaga kepadatan tulang.

Jadi, dengan mengonsumsi buah nanas, Anda bisa menambah asupan vitamin dan mineral yang bisa mencegah pengeroposan tulang (osteoporosis).

6. Meringankan peradangan usus

Kandungan bromelain dalam nanas bisa menjaga kesehatan saluran cerna. Enzim ini juga dapat mengurangi peradangan usus akibat penyakit kolitis ulseratif. Dengan begitu, gejala dan keluhannya pun bisa berkurang.

7. Mengurangi nyeri sendi

Kandungan bromelain di dalam buah nanas memiliki efek antiradang. Hal ini membuat buah nanas bermanfaat untuk meredakan berbagai keluhan nyeri akibat peradangan, terutama nyeri sendi.

8. Meredakan sinusitis

Selain mengurangi nyeri sendi, kandungan antioksidan dan enzim bromelain yang bersifat antiradang juga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi nyeri dan keluhan lain pada sinusitis, yaitu peradangan pada rongga di sekitar hidung.

9. Meredakan batuk

Buah nanas telah lama dikenal sebagai obat batuk tradisional. Manfaat buah nanas ini juga berkat kandungan bromelainnya. Enzim ini meredakan batuk dengan cara mengencerkan dahak dan mengurangi rangsangan untuk batuk. Selain itu, buah nanas juga mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan imun tubuh, sehingga dapat mempercepat penyembuhan batuk.

10. Menurunkan berat badan

Jika Anda berencana menurunkan berat badan, tambahkan buah nanas ke dalam menu makan Anda sehari-hari. Selain rendah kalori, nanas juga kaya akan serat yang bisa memberikan efek kenyang lebih lama. Tak hanya itu, beberapa penelitian juga menunjukkan manfaat buah nanas dalam meningkatkan proses pemecahan lemak. Hal ini dapat membantu penurunan berat badan dan membuat diet Anda lebih efektif.

11. Menurunkan kolesterol

Selain mengonsumsi obat, menurunkan kadar kolesterol perlu dibarengi dengan perubahan pola hidup menjadi lebih sehat, seperti mengonsumsi buah-buahan, termasuk nanas.

Manfaat buah nanas dalam menurunkan kolesterol diperoleh berkat kandungan serat dan antioksidan di dalamnya yang dapat mengurangi kolesterol jahat (LDL) dalam darah.

12. Mengontrol tekanan darah

Kalium, serat, dan antioksidan di dalam nanas membuat buah dengan rasa manis dan segar ini bisa dimanfaatkan untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan mengontrolnya agar tetap stabil. Selain itu, efeknya terhadap kadar kolesterol di dalam darah juga secara tidak langsung dapat mencegah darah tinggi (hipertensi).

13. Mencegah serangan jantung

Nanas kaya akan nutrisi, termasuk antioksidan yang dapat menangkal efek buruk radikal bebas dan mengurangi peradangan di dalam tubuh. Dengan manfaat ini, ditambah lagi manfaatnya dalam mencegah darah tinggi dan kolesterol tinggi, nanas mampu menurunkan risiko terjadinya serangan jantung.

Meski begitu, ada banyak faktor lain yang juga perlu diperhatikan untuk mencegah serangan jantung dan penyakit jantung. Selain memperbaiki pola makan dan asupan nutrisi, Anda juga dianjurkan untuk berolahraga teratur, beristirahat yang cukup, dan mengurangi stres.

14. Mencegah kanker

Manfaat buah nanas untuk mencegah kanker tak lain adalah berkat kandungan antioksidan yang dapat menangkal efek radikal bebas. Kerusakan sel akibat radikal bebas lama-kelamaan dapat memicu kanker, selain juga menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit kronis.

Itulah sebabnya, konsumsi sayur dan buah yang kaya akan antioksidan, termasuk buah nanas, sangat dianjurkan sebagai bagian dari pola makan sehat untuk mencegah kanker.

15. Meningkatkan produksi sperma

Manfaat buah nanas yang satu ini mungkin jarang diketahui. Nanas diyakini dapat meningkatkan produksi sperma. Kandungan bromelain dalam buah ini bisa meningkatkan kadar testosteron, sehingga produksi sperma pun ikut meningkat.

16. Mempercepat penyembuhan luka

Kandungan vitamin C pada nanas dapat membantu produksi kolagen. Selain menjaga kekenyalan kulit dan membuat kulit kencang, kolagen juga diperlukan dalam pembentukan jaringan kulit yang rusak. Jadi, bila produksi kolagen baik, penyembuhan luka di kulit dapat berlangsung lebih cepat.

Bila Anda ingin mengonsumsi buah nanas untuk mendapatkan beragam manfaatnya, Anda bisa memakannya langsung sebagai buah potong, atau mengolahnya menjadi jus atau smoothies.

Efek Samping

Jumlah konsumsi nanas yang dianjurkan adalah cukup 1 cangkir nanas per hari, atau sekitar 165 gram. Jika dikonsumsi berlebihan, nanas dapat menimbulkan efek samping berupa rasa seperti terbakar atau gatal di lidah, mual, muntah, hingga diare.

Konsumsi buah nanas tidak disarankan bagi orang yang alergi terhadap lateks. Pasalnya kandungan buah ini bisa memicu reaksi alergi, seperti gatal-gatal, sakit perut, dan diare.

Mengoleskan nanas segar langsung pada kulit juga tidak disarankan, karena dapat menyebabkan iritasi. Bila Anda ingin mendapatkan manfaat nanas untuk mengurangi tanda-tanda penuaan di kulit, sebaiknya gunakanlah produk perawatan kulit yang mengandung ekstrak nanas.

Masih berkaitan dengan efek samping, ada mitos yang menyebutkan makan nanas bisa mencegah kehamilan, menyebabkan persalinan prematur, bahkan keguguran. Bahaya nanas bagi kehamilan ini dikaitkan dengan kandungan bromelain yang dapat menyebabkan diare atau kram pada ibu hamil.

Padahal, ini tidak benar. Jika nanas dikonsumsi dalam batas wajar, justru kandungan nutrisinya bisa memberikan banyak manfaat bagi kesehatan ibu dan janin.

Demikian penjelasan mengenai apa manfaat buah nanas yang patut diketahui. Selain melancarkan pencernaan, ternyata nanas juga bagus untuk mencegah penyakit tertentu. (Z-3)