Waspada! Rambut Rontok Bisa Jadi Tanda Tubuh Kekurangan Nutrisi Penting

Ilustrasi(freepik)

BANYAK orang mengeluhkan rambut rontok tanpa mengetahui penyebabnya. Faktanya, kerontokan rambut dapat mengindikasikan kurangnya nutrisi dalam tubuh.

Menurut laman Alodokter, rambut rontok bisa terjadi akibat kekurangan beberapa jenis vitamin dan mineral. Beberapa di antaranya termasuk vitamin B6, asam folat, vitamin B12, zat besi, zinc, magnesium, biotin, protein, dan vitamin D. Kekurangan nutrisi ini berpotensi memicu kerontokan rambut seperti yang dialami penderita.

Kekurangan Nutrisi Melemahkan Folikel pada Rambut

Folikel rambut merupakan struktur kecil berbentuk kantung yang terletak di dalam kulit. Bagian ini berfungsi sebagai “pabrik” tempat tumbuhnya rambut.

Baca juga : Waspada, Kekurangan Nutrisi saat Diet Bisa Picu Rambut Rontok

Folikel rambut termasuk salah satu bagian tubuh yang paling aktif secara metabolik. Folikel secara aktif mengalami regenerasi dan membelah sel punca. Proses tersebut memiliki peran krusial dalam merangsang pertumbuhan rambut.

Untuk menjalankan proses ini, folikel membutuhkan “bahan bakar” berupa nutrisi penting. Nutrisi inilah yang membantu folikel memproduksi keratin, protein utama pembentuk rambut yang kuat dan sehat.

Nutrisi juga berperan mengantarkan oksigen ke fkepala untuk menjaga kesehatan kulit kepala. Jika folikel rambut kekurangan nutrisi, proses pertumbuhan rambut akan terganggu. Banyak folikel menjadi lemah, beralih dari fase pertumbuhan ke fase kerontokan.

Baca juga : 5 Nutrisi Penting untuk Mencegah Gagal Jantung

Jika sudah sampai tahap ini, akan memerlukan waktu lebih laman untuk menumbuhkan helai rambut baru. Nutrisi ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan rambut.

Biotin membantu pembentukan keratin. Sementara zat besi dan vitamin B12 dibutuhkan untuk memproduksi sel darah merah yang membawa oksigen dan nutrisi ke folikel rambut.

Di sisi lain, vitamin D dari sinar matahari berfungsi menstimulasi folikel, dan zinc diperlukan untuk pertumbuhan serta perbaikan jaringan rambut.

Kekurangan nutrisi-nutrisi ini dapat mengganggu siklus pertumbuhan rambut, melemahkan folikel, dan menyebabkan peningkatan kerontokan.

Faktor Lain Penyebab Rambut Rontok

Tak hanya karena kekurangan nutrisi, rambut rontok juga bisa dipicu oleh beberapa faktor lain, seperti stres, perubahan hormon, perawatan rambut yang tidak tepat, faktor genetik, proses penuaan, penyakit autoimun, terapi kanker, infeksi kulit kepala, dan sejumlah infeksi lainnya.

Cara Atasi Kerontokan Rambut

Kerontokan rambut berlebih dapat diatasi jika penderita menerapkan hal-hal berikut:

Konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya nutrisi seperti telah disebutkan sebelumnya, misalnya: ikan, ayam, telur, produk olahan susu, kacang-kacangan, oat, wortel, alpukat, bayam, dan sebagainya. Rutin gunakan shampo anti rontoh tiap 1-2 hari sekali. Hindari memodifikasi rambut secara berlebihan, seperti memberikan warna. Kelola stress dengan baik dan bijak. Perbanyak konsumsi air putih. Tidak sembarangan minum obat dan herbal

(Alodokter/The Hairy Pill/Z-2)

