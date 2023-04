Untuk Tampil Cantik Perlu Perawatan dari Luar dan Perawatan dari Dalam

SETIAP wanita itu cantik dengan caranya masing-masing. Namun karena faktor tertentu, banyak dari mereka yang harus menghadapi masalah kulit dan rambut seperti kerontokan, kemunculan jerawat, hingga mulai terlihatnya garis-garis halus tanda penuaan.

Untuk mengatasi masalah kulit dan rambut, mayoritas wanita cukup bergantung pada perawatan dari luar. Misalnya, penggunaan skin care (toner, serum, krim, dan lainnya), hingga rutin mengunjungi klinik kecantikan.

Tetapi, tahukah Anda bahwa perawatan dari luar saja tidak cukup? Agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, Anda juga harus melakukan perawatan dari dalam.

Cara yang paling sederhana adalah dengan rutin minum air putih, menjaga makanan yang dikonsumsi, hingga menambahkan suplementasi harian.

Konsumsi Suplemen Kecantikan sebagai Langkah Awal

Mengonsumsi suplemen kecantikan merupakan langkah awal yang penting untuk memulai rutinitas agar kulit tetap sehat dan cerah

Hal ini dikarenakan, suplemen memiliki kandungan vitamin dan mineral penting yang dapat menjaga kesehatan serta cantik alami rambut dan kulit.

Hadirkan Bauty Trio

Menyadari pentingnya peran vitamin dan mineral untuk kecantikan. Bertepatan di momen bulan suci Ramadan, Youvit sebagai brand vitamin gummy ternama menghadirkan Beauty Trio yang merupakan rangkaian produk untuk melengkapi beauty routine wanita Indonesia.

Youvit Beauty Vitamins terdiri dari tiga produk unggulan yakni Youvit Beauti+ (Anti Rambut Rontok), Youvit Collagen (Anti-Aging), dan yang paling baru yaitu Youvit AcNo (Anti Jerawat).

Youvit AcNO hadir untuk melengkapi rangkaian Beauty Vitamins. Vitamin gummy ini dilengkapi dengan 5 Vitamin, 2 Mineral, serta bahan-bahan alami seperti Mint, Apple, Mulberry, Pear, dan Ekstrak Aloe Vera,.

"Kombinasi tersebut baik untuk mengurangi jerawat ringan ke sedang, mengurangi bekas jerawat, dan mengontrol minyak berlebih pada wajah," kata jelas Ayudia, Brand Ambassador Youvit.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, disarankan untuk mengonsumsi 1 gummy Youvit AcNO setiap hari.“Aku selalu konsumsi Youvit sebagai langkah awal dari beauty routine-ku,” jelas Ayudia Bing Slamet, Brand Ambassador Youvit.

Merawat cantik alami kulit dan rambut dari alam memang penting.

Apalagi dilansir dari jurnal yang berjudul “Fasting and Its Impact on Skin Anatomy, Physiology, and Physiopathology”, saat bulan Ramadan beberapa orang mungkin merasakan perubahan pada kulit dan rambut yang disebabkan karena pergantian pola tidur, pola makan, serta tingkat hidrasi pada tubuh.

Ketika berpuasa, tubuh merasakan dehidrasi dan kekurangan beberapa nutrisi penting yang akhirnya menimbulkan masalah seperti kulit kering, jerawat, rambut rontok, dan lainnya.

Saat ini, Youvit Beauty Vitamins dapat dengan mudah dibeli secara online di website Youvit, Official Store Youvit di marketplace (Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan lainnya), serta secara offline di gerai Guardian, Century, Boots, LSI, AEON, and Watsons. (Nik/S-4)