Dehidrasi Turut Memicu Penuaan Dini, Jerawat, dan Iritasi Kulit

KULIT halus, sehat, dan bercahaya merupakan dambaan setiap wanita. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kulit yang terhidrasi dengan baik merupakan pondasi dari kulit yang sehat.

Dermatologist dr. Indah Widyasari, Sp.KK, mengatakan,“Ketika kulit mengalami dehidrasi, kulit akan mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dini, seperti garis-garis halus, kerutan, dan berkurangnya elastisitas."

Dehidrasi Picu Jerawat dan Iritasi Kulit

"Kulit yang mengalami dehidrasi juga dapat menyebabkan jerawat dan iritasi kulit. Untuk mendapatkan lebih banyak hidrasi pada kulit, sangat penting untuk meningkatkan faktor pelembap alami kulit kita dengan menggunakan pelembap yang tepat, disesuaikan dengan jenis kulit. Memiliki kulit yang sehat dan terhidrasi akan membuat kulit menjadi tampak glowing," papar dr.Indah dalam keterangan, Selasa (4/4).

Baca juga: Penuaan Dini dan Jerawat Jadi Musuh Utama Bagi Kaum Wanita



Sebagai merek perawatan terkemula di Amerika Serikat (AS), Neutrogena® selalu memberikan perawatan terbaik untuk kebutuhan kulit Anda yang telah teruji secara klinis dengan teknologi terkini, bahan berkualitas, dan ilmu pengetahuan.

"Menjadi skincare expert yang berfokus pada kebutuhan konsumen, Neutrogena®percaya bahwa hidrasi adalah kunci untuk mendapatkan kulit yang tampak sehat dan glowing," kata Dinda Parameswari, Neutrogena® Brand Manager.

"Hidrasi juga sangat penting untuk mengatasi kulit kering atau kulit yang mengalami tanda-tanda penuaan dini," ujar Dinda.

Manfaat Hyaluronic Acid

Dinda menjelaskan bahwa Hyaluronic Acid telah menjadi salah satu skincare ingredient yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Penuaan Dini Bisa Dihindari dengan Pola Hidup Sehat dan Cegah Radikal Bebas



"Hyaluronic Acid bekerja seperti magnet untuk menarik kelembapan, mengunci kelembapan kulit agar terhidrasi dan sehat. Menyadari pentingnya hidrasi sebagai kunci untuk memiliki kulit sehat, New and Improved Neutrogena® Hydro Boost kini memiliki 20% lebih banyak kandungan Hyaluronic Acid dibandingkan formula sebelumnya, " jelas Dinda.

Menurut Dinda, selain itudiperkaya faktor kelembapan alami kulit atau Skin’s Natural Moisturizing Factors lainnya yaitu Electrolytes, yang dapat membantu kandungan lain menyerap lebih baik pada lapisan epidermis, dan Amino Acids yang dapat menjaga kekuatan skin barrier.

"Seluruh rangkaian produk Neutrogena® juga telah teruji oleh ahli dermatologi (dermatologist-tested) dan memberikan pengalaman premium dalam perawatan kulit dengan harga yang terjangkau," jelas Dinda.

Neutrogena® Hydro Boost kini hadir dengan formula yang telah disempurnakan dengan Skin’s Natural Moisturizing Factors (NMF: Hyaluronic Acid, Electrolytes, Amino Acids) yang mampu menghidrasi lima kali lebih banyak untuk kunci kelembapan dan tampak glowing lebih lama.

Produk Perawatan Kulit Kategori Hidrasi Meningkat

“Kebutuhan akan produk perawatan kulit pada kategori hidrasi saat ini sedang meningkat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan dari Neutrogen® Hydro Boost Water Gel sebagai produk terlaris," jelas Dinda.

Baca juga: Perawatan Kulit Tepat Dapat Cegah Penuaan Dini



"Pada New and Improved Neutrogena® Hydro Boost, kami memperkenalkan Skin’s Natural Moisturizing Factors (NMF: Hyaluronic Acid, Electrolytes, dan Amino Acids) sebagai hero ingredients yang mampu menghidrasi lima lebih banyak hingga 72 jam untuk kunci kelembapan dan tampak glowing lebih lama," paparnya.

"Neutrogena® akan terus berkolaborasi bersama dermatologist, scientist, dan skin experts untuk selalu menghadirkan produk perawatan kulit yang telah teruji secara klinis dengan teknologi terkini, bahan berkualitas, dan ilmu pengetahuan,” jelas Dinda.

"Dilengkapi dengan Skin’s Natural Moisturizing Factors, The New and Improved Neutrogena® Hydro Boost menghidrasi dan mengembalikan kelembapan alami pada kulit yang mengalami dehidrasi, membantu mengurangi tampilan garis-garis halus dan meningkatkan kecerahan kulit secara merata sehingga kulit tampak lebih sehat," tuturnya.

Hadir dalam dua varian, yaitu Neutrogena® Hydro Boost Hyaluronic Acid Water Gel dan Night Cream yang diformulasikan tanpa minyak (oil-free) dengan NMF, membantu mencapai kulit yang terhidrasi, lembap, dan tampak glowing sepanjang hari.

Baca juga: Cegah Penuaan Kulit Dini dengan Sari Buah dan Sayur



Kedua produk ini memiliki tekstur yang menyegarkan dan ringan yang cocok untuk penggunaan sehari-hari untuk semua jenis kulit. Selain itu, produk ini tentunya juga sudah dermatologist-tested dan hypoallergenic.

Faktor Eksternal Hilangkan Kelembaban Kulit

Abel Cantika, Beauty Influencer menyampaikan,“Kulit wajah kita dapat kehilangan kelembapannya akibat faktor eksternal, seperti AC, cuaca, tidak minum cukup air, melewatkan rutinitas perawatan kulit, dan juga faktor internal seperti stres, pertambahan usia, dan kurang tidur."

Penggunaan pelembap wajah sangat dibutuhkan oleh semua jenis kulit untuk membantu mengunci kelembapan alaminya.

"The New and Improved Neutrogena® Hydro Boost menjadi solusi perawatan kulit yang dapat merawat dan menjaga kelembapan kulit untuk semua jenis kulit karena teksturnya yang ringan, cepat menyerap, dan oil-free,” jelasnya. (RO/S-4)