Ini 5 Suplemen yang Cocok dan Aman Dikonsumsi saat Diet

Ilustrasi, vitamin(Freepik)

BANYAK orang yang sedang menjalani diet sering ragu mengonsumsi vitamin. Mereka takut nafsu makan meningkat sehingga berat badan malah bertambah. Namun, benarkah pendapat tersebut?

Pada dasarnya, vitamin dan suplemen berperan penting dalam menjaga kesehatan selama diet. Menurut Dosen Fakultas Kedokteran IPB University, dr. Samuel Stemi, MBiomed, AIFO-K, Dipl AAAM, tidak ada bukti kuat bahwa konsumsi vitamin dalam dosis normal menyebabkan kenaikan berat badan.

“Vitamin tidak memiliki kalori. Vitamin adalah mikronutrien yang tidak menyumbang energi, tetapi berperan penting dalam metabolisme tubuh,” jelas dr Samuel dalam wawancara tertulis pada pada 5 Agustus 2025, dikutip dari laman ipb.ac.id

Baca juga : Mengonsumsi Vitamin dan Suplemen Dukung Aktivitas Jelita selama Berpuasa

Namun, beberapa suplemen mengandung pemanis tambahan yang bisa menambah kalori, sehingga penting untuk memperhatikan komposisinya terutama saat diet.

Berikut lima suplemen yang direkomendasikan selama diet, dikutip dari Alodokter:

1. Citoviplex 10 Kaplet

Citoviplex mengandung kalsium dan vitamin B kompleks. Suplemen ini membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh.

Vitamin di dalamnya mendukung metabolisme dan fungsi saraf. Kalsium menjaga kekuatan tulang, sendi, dan mendukung kontraksi otot serta jantung.

Baca juga : Delapan Obat yang tidak Boleh Dikombinasikan dengan Vitamin D

Citoviplex berbentuk kaplet dan bisa dibeli tanpa resep dokter. Dosis yang dianjurkan adalah 1 kaplet tiga kali sehari.

2. Cetopzink 10 Tablet

Cetopzink membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Suplemen ini mengandung vitamin C, B1, asam folat, dan zinc.

Beberapa manfaatnya, seperti memperkuat daya tahan tubuh, membantu meredakan peradangan, dan mempercepat penyembuhan luka.

Cetopzink dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter. Dosisnya satu tablet sehari setelah makan.

3. Redoxon Triple Action

Redoxon Triple Action mengandung vitamin C, D, dan zinc. Suplemen ini membantu memperkuat daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan kulit, tulang, dan gigi.

Redoxon Triple Action bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Gunakan sesuai aturan pada kemasan atau anjuran dokter.

Untuk konsumsi, larutkan satu tablet ke dalam segelas air. Dosis umum adalah satu tablet per hari, sebelum atau sesudah makan.

4. Imboost 10 Tablet

Imboost mengandung ekstrak Echinacea purpurea dan zinc picolinate yang membantu meningkatkan sistem imun tubuh.

Sehingga tubuh jadi lebih cepat pulih saat sakit dan tidak mudah jatuh sakit lagi. Imboost bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter.

Meskipun aman dikonsumsi jangka panjang, sebaiknya tidak lebih dari delapan minggu.

5. Caviplex 10 Tablet

Caviplex mengandung berbagai vitamin, seperti vitamin A, D, B kompleks, C, asam folat, dan E.

Selain itu, Caviplex juga mengandung mineral seperti kalsium, zinc, dan magnesium karbonat. Suplemen ini membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.

Caviplex tersedia tanpa resep dokter.

Suplemen ini cocok untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun. Dosisnya satu kaplet per hari.

Beberapa suplemen tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang mungkin kurang terpenuhi selama diet yang membatasi jenis makanan tertentu.

Namun, suplemen bukanlah pengganti makanan bergizi dan seimbang. Penting untuk tetap menjaga pola makan sehat dan bervariasi agar tubuh mendapatkan nutrisi secara alami.

Sumber: ipb.ac.id, Alodokter