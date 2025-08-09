4 Manfaat Salak untuk Diet Lebih Lancar

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Salak sering jadi pilihan camilan sehat untuk membantu menjaga berat badan. Kandungan seratnya tinggi, membuat perut kenyang lebih lama dan mengurangi keinginan makan berlebihan. Hasilnya, proses diet jadi lebih terkendali.
Selain serat, salak kaya vitamin C, kalium, zat besi, dan kalsium—nutrisi penting yang mendukung fungsi tubuh selama diet. Buah rendah kalori ini mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan punya rasa manis alami.
Berikut empat manfaat utama salak untuk mendukung diet:
Serat dalam salak memperlambat pencernaan, membuat kenyang lebih lama, dan mencegah makan berlebihan. Rasa manis alaminya bisa jadi pengganti camilan tinggi kalori.
Serat membantu melancarkan fungsi usus dan mendukung penyerapan nutrisi. Kandungan tanin dapat meredakan diare ringan jika dikonsumsi secukupnya, menjaga pencernaan tetap sehat selama diet.
Meski rendah kalori, salak mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Vitamin dan mineralnya membantu metabolisme, membuat tubuh tetap bertenaga bahkan saat diet.
Serat memperlambat penyerapan gula sehingga kadar gula darah lebih stabil. Ini mencegah rasa lapar datang terlalu cepat dan aman untuk penderita pradiabetes yang sedang diet.
Manfaat salak akan maksimal jika dibarengi gaya hidup sehat: olahraga teratur, tidur cukup, dan hidrasi yang baik. Ingat, salak hanyalah pelengkap, kunci sukses diet tetap pada porsi makan dan konsistensi pola hidup sehat. (Alodokter/Hello Sehat/Z-10)
Untungnya, para ahli gizi menyatakan bahwa menikmati makanan liburan tetap bisa dilakukan tanpa perlu takut mengalami kenaikan berat badan, asalkan disiasati dengan bijak.
Sebuah studi terbaru menyoroti pentingnya perhatian terhadap kenaikan berat badan setelah usia 35 tahun bagi wanita.
Namun, beberapa suplemen mengandung pemanis tambahan yang bisa menambah kalori, sehingga penting untuk memperhatikan komposisinya terutama saat diet.
Sedang diet? Jangan lewatkan sarapan! Inilah 5 menu sarapan sehat yang bikin kenyang lebih lama dan bantu turunkan berat badan. Simak manfaat gizinya di sini.
Diet tidak selalu berarti mengurangi makan, tapi lebih kepada mengatur jenis, jumlah, dan waktu konsumsi makanan dan minuman.
Makanan ini umumnya tinggi serat, air, vitamin, dan mineral, serta rendah lemak dan gula, sehingga cocok untuk diet sehat dan menurunkan berat badan.
Salad buah biasanya disajikan dalam keadaan dingin dan cocok sebagai cemilan, makanan penutup, atau menu diet.
