Merdeka dari Buncit, Raih Tubuh Sehat di Bulan Kemerdekaan

Kompetisi Merdeka dari Buncit telah diselenggarakan selama 2 tahun berturut-turut dan menarik peminat hingga ribuan peserta.(Dok. LIGHTmeal LW12)

BULAN Agustus selalu identik dengan perlombaan dan kompetisi, untuk melambangkan perjuangan dalam meraih sesuatu. Dus bagi orang dengan obesitas (overweight), tantangan yang mereka hadapi adalah berjuang untuk menurunkan berat badan.

Seperti halnya Dyah Catur Wulansari, yang ingin bebas dari perut buncit dan memiliki tubuh yang ideal untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan tersadar bahwa untuk mencapai kualitas hidup yang lebih sehat, turun berat badan adalah hal yang harus ia raih.

Dyah kemudian mengikuti Kompetisi Merdeka Dari Buncit yang diselenggarakan oleh LIGHTmeal LW12 (LIGHTweight 12) dengan produk andalannya yaitu LW12 Litofybe. Kompetisi ini telah dimulai sejak bulan Juli 2025. Dengan kegigihan, disiplin, dan ketekunannya, ia berhasil menurunkan berat badan lebih dari 10kg dalam waktu 30 hari.

Kompetisi Merdeka dari Buncit telah diselenggarakan selama 2 tahun berturut-turut dan menarik peminat hingga ribuan peserta. Pada kompetisi ini, para peserta akan melakukan program diet melalui aplikasi LIGHTcoach selama 30 hari disertai dengan konsumsi minuman serat LW12 Litofybe produk dari LIGHTmeal LW12, yang membantu kebutuhan serat harian, memperlancar pencernaan dan menghindari konstipasi.

Dengan melakukan kompetisi, peserta menjadi lebih termotivasi untuk menurunkan berat badan dan meraih hadiah sebagai pemenang tahun ini.

"Selain karena ingin memenangkan hadiah, para peserta juga ingin diet secara bersama-sama dan saling berkompetisi atas pencapaian mereka dalam menurunkan berat badan," ujar Anna Yesito Wibowo, Chief Marketing Officer LIGHT Group, pionir weight control centre yang telah berusia 21 tahun, perusahaan induk dari produk LIGHTmeal LW12.

Program ini dilengkapi dengan pendampingan Ahli Gizi serta beberapa aktivitas lainnya yang dapat diikuti peserta seperti olahraga yoga dan fun workshop bersama ahli gizi dari LIGHThouse Clinic.

"Kami sangat mengapresiasi atas semangat para peserta. Perubahan ini merupakan perjalanan hidup positif mereka dalam mencapai versi terbaik mereka," kata Anna.

LIGHTmeal LW12 merupakan produk makanan rendah kalori dan rendah gula yang diproduksi khusus untuk mendukung program diet bagi masyarakat luas, termasuk pasien klinik LIGHThouse dan user dari aplikasi diet LIGHTcoach, agar asupan yang dikonsumsi tetap terjaga jumlah kalorinya.

Produk LIGHTmeal LW12 terdiri dari superfood, yaitu makanan diet cepat saji seperti Chia Oat, Zero Mie, Chia Choco Pudding, Multigrain, serta superdrinks yang terdiri dari minuman serat Litofybe dan minuman herbal Vinarmin yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, Suplemen Diet Litoprena, hingga Diet Tools yang bisa didapatkan melalui seluruh cabang klinik LIGHThouse dan marketplace terkemuka di Indonesia.

Salah satu daya tarik kompetisi Merdeka dari Buncit adalah semangat kebersamaan yang dibangun. Di dalam grup daring, peserta saling berbagi progres, resep, foto bekal sehat, bahkan video before-after yang memotivasi.

"Kalau diet sendiri rasanya bosan. Di sini ada teman berbagi, pencapaian sekecil apapun, diapresiasi, jadi lebih semangat dan tidak merasa sendirian," cerita Dyah yang telah berhasil menurunkan lebih dari 10kg setelah mengikuti program ini.

Setelah kompetisi selesai, para peserta dapat bergabung dengan komunitas LIGHTbuddy, komunitas milik LIGHT Group dengan lebih dari 1.000 member dan telah menjadi pusat diskusi, penyemangat serta akses kepada acara-acara dan layanan dari LIGHT Group secara eksklusif.

Tanggal 21 Agustus 2025 lalu merupakan hari yang dinanti-nanti oleh para peserta 'Merdeka dari Buncit'. Dengan beberapa matrik penilaian, akhirnya Dyah, Desinta, dan Fajar ditetapkan sebagai pemenang tiga besar Kompetisi Merdeka dari Buncit 2025. Para pemenang akan menerima hadiah senilai total Rp18 juta. (E-1)