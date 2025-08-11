Ini Tiga Kebiasaan Agar Perut Anda tidak Buncit dari Ade Rai

Ade Rai(Dok MI/ROMMY PUJIANTO)

PAKAR kebugaran I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha atau yang dikenal sebagai Ade Rai membagikan tiga tips kebiasaan hidup sehat melalui pendekatan makanan, olahraga, dan emosi agar perut tidak makin buncit.

"Bahasa sederhananya itu makan, olahraga, dan istirahat yang cukup dan teratur," kata Ade Rai, dikutip Senin (11/8).

Pria berdarah Bali itu menyebutkan untuk makanan, ia menyarankan untuk mengendalikan konsumsi karbohidrat dan gula berlebihan.

Gula yang berlebihan secara berkepanjangan itu, lanjut dia, berdampak terhadap penyakit dalam tubuh di antaranya diabetes yang dapat memicu penyakit lain seperti masalah pada mata, kulit, hingga tingkat imunitas yang rendah.

"Karbo tidak salah sebenarnya, yang salah itu tidak punya kemampuan toleransi terhadap karbo misalnya tidak pernah latihan beban, tidak pernah olahraga atau malas bergerak," ucapnya.

Mantan atlet binaraga itu menyebutkan salah satu prioritas dalam makanan adalah mengonsumsi protein yang memberi fondasi dalam memperkuat tubuh.

Pasalnya, Kementerian Kesehatan menyebutkan konsumsi protein hewan di tanah air masih tergolong rendah.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, konsumsi per kapita masyarakat Indonesia untuk protein hewani masih rendah yaitu kelompok ikan/udang/cumi/kerang 9,58 gram, daging 4,79 gram, telur dan susu 3,37 gram.

Protein, kata dia, dapat bersumber dari nabati seperti sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian serta protein dari hewani seperti telur, susu hingga daging merah dan daging putih seperti daging ayam.

Pengolahannya pun, dapat bervariasi agar tidak bosan misalnya direbus, dikukus, dibakar, hingga panggang atau diguling.

Pria berusia 55 tahun itu pun didapuk menjadi duta makanan ayam guling Enakko yang salah satunya memberi edukasi konsumsi nutrisi sehat dari protein salah satunya bersumber dari daging ayam.

"Ini sesuai keinginan untuk kampanye pola hidup sehat dengan meningkatkan konsumsi protein masyarakat Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, untuk olahraga dapat dilakukan dengan cara ringan hingga angkat beban serta pendekatan emosi dilakukan dengan mengelola stres atau beban pikiran.

Selain tiga pendekatan tersebut, lanjut dia, untuk menekan perut buncit juga dapat dikombinasikan dengan berpuasa, selektif mengonsumsi lemak, olahraga pagi hari sebelum makan, prioritas latihan beban untuk mengencangkan otot serta istirahat cukup. (Ant/Z-1)