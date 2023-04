Pertamina Foundation Raih Lima Penghargaan di Bidang CSR

PRESIDEN Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S Asngari meraih penghargaan sebagai The Best CEO in Corporate Foundation dalam ajang Indonesia Best CEO Awards 2023 yang diselenggarakan oleh media ekonomi nasional, The Iconomics. Penghargaan diserahkan di auditorium Kantor Pusat Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta, Kamid (6/4).

"Terima kasih kepada dewan juri dan pihak penyelenggara dari The Iconomics atas kepercayaan yang diberikan lewat penghargaan ini. Penghargaan kepada saya tahun ini berkat pencapaian positif inisiatif baru kami, yakni Blue Carbon Initiatives (BCI) yang menjadi salah satu prioritas ESG Pertamina sebagai solusi berbasis alam," ungkap Agus melalui siran resminya, Rabu (12/4).

Blue Carbon Initiatives menjadi program yang dipicu oleh isu perubahan iklim yang perlu penanganan segera. The UN Refugee Agency memproyeksikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan akan ada lebih dari 20 juta orang yang harus kehilangan tempat tinggalnya akibat perubahaan iklim.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Enhanced Nationally Determined Contribution dengan meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca melalui kemampuan sendiri dari 29% menjadi 31,89%.

Dalam implementasinya, Pertamina Foundation bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, Universitas Mulawarman, Pertamina Hulu Mahakam, dan Badak LNG. Total tertanam 1.043.147 pohon mangrove dan 461.043 pohon daratan yang sudah teregistrasi di Sistem Registri Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di samping kegiatan penanaman, Pertamina Foundation bersama Universitas Pertamina juga fokus pada penelitian terkait blue carbon dengan menyelenggarakan simposium internasional dan menerbitkan jurnal berjudul "The Role of Blue Carbon in REDD+ and NDC".

Agus menambahkan, tahun ini Pertamina Foundation mengusung program #AdopsiPohon dan mulai menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal dan konservasi hiu paus lewat Lembata dan Cenderawasih Kwatisore Project.

"Tahun 2023, Blue Carbon Pertamina Foundation bekerja sama dengan KitaBisa.com meluncurkan program #TemanBumi mengajak masyarakat bersama menanam dan mengadopsi pohon di lokasi Hutan Pertamina. Dengan tindakan tersebut, mereka berkontribusi untuk umur bumi lebih panjang karena pohon yang tertanam adalah pohon penyerap karbon. Selanjutnya, kami juga akan mulai implementasi Lembata dan Cenderawasih Kwatisore project yang berbicara tentang konservasi hiu paus untuk tujuan penyerapan karbon juga dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk kesejahteraan mereka," papar Agus.

Penghargaan The Best CEO menjadi penghargaan kelima yang diperoleh Pertamina Foundation di awal 2023 ini. Sebelumnya, Pertamina Foundation memperoleh penghargaan bintang lima dari Economic Review Indonesia dengan kategori antara lain The Best CSR Global Program, Best in Empowerment of Woman, Best Program in Education of Scholarship dan The Best CEO Focus on CSR Program.

Penghargaan-penghargaan yang diraih tidak lepas dari pencapaian program di 2022. Lewat program PFprestasi, CSR PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Foundation memberikan beasiswa pendidikan Sobat Bumi kepada 462 mahasiswa.

Pada bidang pemberdayaan perempuan, program PFpreneur membawa UMKM perempuan naik kelas dengan beragam pelatihan dan bantuan permodalan. PFpreneur memberikan pelatihan kepada lebih dari 1.012 wirausaha perempuan dan bantuan permodalan usaha kepada 20 kelompok UMKM yang terdiri dari 100 wirausaha perempuan terpilih.

"Pada tahun 2023 Pertamina Foundation akan melaju lebih cepat dengan lebih banyak program yang kaitannya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan," tutup Agus.