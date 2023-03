Gandeng Desainer Jenahara Nasution, Mothercare Hadirkan Koleksi Ramadan

SELAKU one stop shopping for baby and kids, Mothercare memiliki berbagai pilihan koleksi pakaian dengan bahan dan model berkualitas untuk anak 0 - 8 tahun.

Kali ini, untuk pertama kalinya, Mothercare menggandeng Jenahara Nasution. Secara perdana, Mothercare Indonesia kali ini bekerja sama dengan perancang busana lokal dalam membuat koleksi pakaian spesial edisi Ramadan.

Vasudev Kataria, Senior Vice President for Baby, Kids & Toy Brands di Kanmo Group mengungkapkan,“Menyambut Bulan Suci Ramadan 2023, Mothercare Indonesia mengajak salah satu perancang busana lokal ternama, Jenahara Nasution dalam menyiapkan koleksi pakaian spesial edisi Ramadan. "

Kolaborasi Perdana dengan Desainer Lokal

"Kolaborasi perdana yang dijalin oleh Mothercare Indonesia dengan desainer lokal, menjadi salah satu bentuk komitmen kami dalam menyediakan produk berkualitas dan inovatif bagi sang buah hati di berbagai momen spesial,” kata Vaudev Kataria dalam keterangan, Jumat (24/3).

Koleksi Mothercare Indonesia x Jenahara Nasution, dirancang menggunakan bahan yang aman untuk kulit bayi, berupa Viscose Cotton, yang mudah hancur dengan sendirinya atau ramah lingkungan.

Bahan ini pun mendukung gerak atau aktivitas sang buah hati agar tetap nyaman, dingin dan tanpa menyebabkan iritasi.

Koleksi pakaian Mothercare Indonesia x Jenahara Nasution turut mengusung konsep modest wear, sehingga bisa digunakan bisa di berbagai acara ataupun kegiatan sehari-hari.

Pembuatan Koleksi Pakaian Khusus Anak, Momen Luar Biasa

Jenahara Nasution, Fashion Designer Indonesia menyampaikan,“Menjadi bagian dari pembuatan koleksi pakaian khusus anak-anak jadi momen luar biasa untuk saya dan di projek perdana ini saya secara eksklusif berkolaborasi dengan Mothercare Indonesia."

"Melalui visi yang sama dengan Mothercare untuk menghadirkan produk berkualitas dan inovatif, kami dengan bangga menghadirkan desain terbaik, khusus untuk pelanggan setia Mothercare Indonesia," kata Jenaharta.

"Di Hari Raya Idul Fitri pastinya kita membutuhkan pakaian yang menawan tapi juga nyaman dikenakan, maka untuk koleksi ini kami menggunakan bahan terbaik yang dipilih khusus agar anak-anak bisa bebas bersuka cita sekaligus tampil sempurna," teranya.

"Walaupun dirilis dalam rangka Ramadan dan Lebaran, cocok dan nyaman dikenakan di berbagai kesempatan menjadi kelebihan dari koleksi ini,” ucap Jenahara.

Terdapat enam model pakaian yang hadir di koleksi Mothercare Indonesia x Jenahara Nasution ini, tiga model pakaian untuk anak laki-laki dan tiga model pakaian untuk anak perempuan.

Tersedia Ukuran Anak dari !8 Bulan Hingga 8 Tahun

Semua model pakaian koleksi Mothercare Indonesia x Jenahara Nasution tersedia ukuran dari usia anak 18 bulan hingga 8 tahun, dan dapat dijumpai di seluruh gerai Mothercare Indonesia.

Koleksi Mothercare Indonesia x Jenahara Nasution disesuaikan dengan tren warna yang sedang populer saat ini, earth tone. Mengusung warna-warna netral dan pastel, membuat koleksi pakaian ini dapat digunakan sehari hari.

Tidak hanya kehadiran koleksi Mothercare Indonesia x Jenahara Nasution, di bulan Maret ini Mothercare Indonesia turut mengadakan promo "Ramadan Rewards", berupa cashback Kanmo Circle point up hingga 500.000 dari tanggal 27 Maret - 19 April 2023.

Ini menjadi waktu yang tepat untuk para orang tua berbelanja koleksi pakaian edisi Ramadan Mothercare Indonesia x Jenahara Nasution.

“Menjadi kolaborasi pertama Mothercare Indonesia dengan perancang busana lokal Indonesia, menjadikan bentuk dukungan kami juga terhadap dunia mode Indonesia untuk bisa lebih meluas dan dinikmati oleh banyak kalangan, dimulai dari usia anak-anak," jelas Vasudev Kataria.

"Harapannya, lewat kolaborasi ini, dapat menjadi inspirasi bagi para orang tua untuk memilihkan pakaian desain dan bahan terbaik pakaian sang buah hati dari desainer lokal ternama Indonesia untuk seluruh momen spesial,” tutup Vasudev Kataria. (RO/S-4)