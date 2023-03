Semarakkan Ramadan, Artotel Group Hadirkan Banyak Tawaran Menarik

TIDAK terasa bulan suci Ramadan akan kembali hadir di akhir bulan Maret 2023. Untuk memberikan suasana Ramadan yang meriah dan berkesan, Artotel Group hadirkan beragam promo ekslusif selama bulan Ramadan, baik untuk menginap maupun F&B dari bulan Maret hingga April 2023.

Selama bulan Ramadhan, de Braga by Artotel menghadirkan promosi menginap Everlasting Kareem di mana para tamu dapat menginap dengan harga yang sangat terjangkau.

Dimulai dari Rp. 745.000,-net tamu sudah bisa menikmati menginap di kamar S 25 termasuk paket sahur untuk 2 orang dan paket iftar untuk 1 orang.

Adapun periode pemesanan dan menginap tersedia di tanggal 22 Maret-16 April 2023, untuk informasi dan pemesanan dapat melalui artotelgroup.com, telpon ke 022-86016100 atau melalui WA ke 0813-2143-5943

Untuk program F&B, de Braga by Artotel telah menyiapkan pilihan sajian buka puasa yang dapat dinikmati di Alfresco Bistro, yaitu paket berbuka puasa yang bernama Bountiful Ramadhan.

Para tamu dapat menikmati berbagai sajian nusantara hingga internasional dan juga all you can eat barbecue yang bisa dinikmati setiap harinya hanya dengan Rp 175.000,- net/pax dengan tambahan penawaran spesial yaitu beli 5 Gratis 2 di minggu pertama dan beli 10 gratis 1 di minggu-minggu selanjutnya.

Kesempatan Dapat Hadiah

Juga jangan lewatkan kesempatan mendapatkan hadiah Umrah, voucher menginap juga voucher makanan dan minuman dengan total maksimal 5 Juta rupiah. Untuk pemesana khusus paket iftar para tamu bisa menghubungi melalui WA ke 0878-3601-1353.

Yulia Maria, Director of Marketing Communications Artotel Group mengatakan,“Kami sangat bersemangat menyambut bulan suci Ramadan di tahun 2023 ini karena dengan berakhirnya PPKM yang dicanangkan oleh pemerintah, masyarakat akan tetap menjalankan kegiatannya seperti biasa meskipun di bulan Ramadan, dari sekedar melakukan kegiatan perjalanan dinas maupun menyelenggarakan kegiatan berbuka puasa bersama dengan teman, klien, atau acara gathering dengan perusahaan."

"Sehingga kami telah merancang secara khusus program-program yang menarik untuk menginap dan berbuka puasa yang sangat istimewa,” tambahnya.

Sajian Khusus dan Berbagai Tawaran Menarik

Reza Farhan, General Manager de Braga by Artotel turut menyampaikan,“Ramadan kali ini de Braga by Artotel menyiapkan sajian khusus dan berbagai penawaran menarik dalam rangka memeriahkan bulan suci yang kini lebih bebas namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang sesuai."

"Semoga di tahun ini tamu-tamu kami bisa menikmati moment berbuka puasa yang hangat bersama keluarga dan teman-teman tercinta,” jelas Reza.

Keuntungan tambahan dan eksklusif terkait program promo Ramadan dapat dinikmati oleh para para tamu yang telah bergabung sebagai member dari program loyalty ARTOTEL Wanderlust.

Pada tamu akan mendapatkan tambahan diskon sebesar 10% untuk menginap dan diskon hingga 15% untuk F&B jika melakukan transaksi langsung di aplikasi Artotel Wanderlust yang dapat diunduh di Google Store maupun App Store.

