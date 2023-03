Jumat 10 Maret 2023, 15:51 WIB Pelatihan Kecantikan L'Oréal Angkat Kesejahteraan 3.739 Perempuan Despian Nurhidayat | Humaniora

GUILLAUME SOUVANT / AFP

This photograph taken at the French cosmetic company 'L'Oreal' on November 17, 2022