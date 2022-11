Kolaborasi Stellar Women-L'Oreal Paris Dukung Perempuan Lebih Berdaya Lewat Power Up Women Summit

STELLAR Women, sebuah platform yang mendukung dan menghubungkan perempuan berdaya dan menginspirasi lebih dari 10.000 perempuan Indonesia mengadakan Power Up Women Summit untuk mendukung perempuan Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya, lewat kegiatan pembelajaran dan membangun relasi dengan sesama womenpreneur lainnya.

“Kami harap Power Up Women Summit membuat perempuan-perempuan di Indonesia menjadi lebih sadar akan worth mereka, lebih percaya diri, mengenal satu sama lain lebih personal, dan memungkinkan kolaborasi untuk kedepannya” ucap Samira Shihab, Co-Founder Stellar Women.

Harapan itu sejalan dengan semangat L'Oréal Paris yang ingin menyebarkan semangat untuk perempuan percaya pada dirinya melalui slogan “Because you’re worth it”.

Didukung oleh L'Oréal Paris, Power Up Women Summit mengumpulkan womenpreneur dari seluruh Indonesia untuk sama-sama mendiskusikan berbagai tantangan dan kesempatan untuk berbisnis.

Berbagai perempuan hebat di Indonesia, seperti Cinta Laura, Franka Franklin Makarim, Prita Ghozie, dan lainnya, ikut berpartisipasi sebagai pembicara dengan membagikan cerita dan tipsnya dalam berbisnis di acara ini.

“Secara global, L'Oréal Paris selalu konsisten dalam mendorong upaya pemberdayaan perempuan di bidang sains, film, dan sustainability. Dan sekarang, bersama dengan stellar woman, L'Oréal Paris mendorong upaya pemberdayaan perempuan di bidang bisnis karena L'Oréal Paris percaya akan kesetaran gender dan karena kita begitu berharga” ucap Deddy Lukmanda, Brand Business Leader L'Oréal Paris.

Rangkaian acara Power Up Women Summit dimulai dengan Stand-Up Training. Workshop ini diadakan untuk memberdayakan pria dan wanita di mana saja untuk melawan pelecehan di ruang publik. “Jika terjadi pelecehan seksual, situasi akan membaik jika ada intervensi. Ada 5D yang bisa diterapkan, yaitu dokumentasikan, ditenangkan, ditegur, dialihkan, dilaporkan,” ucap Klairine Mariana Rustan, Project Lead StandUp L'Oréal Paris.

Acara dilanjutkan dengan sharing session dari Stellar Member tentang perjalanan bisnis dan pelajaran signifikan yang mereka pelajari selama membangun bisnis pada Stellar Talks. Co-Founder dan CEO dari Mecapan Naula Kamila menceritakan perjalannya dalam mencari dirinya sendiri dan membangun bisnisnya.

Mecapan hadir karena adanya keinginan untuk meng-empower wanita di Indonesia, mengingat 95% dari penyedia jasa make up artist adalah perempuan. Ditambah dengan industri make up artist yang sangat menarik karena semua orang memiliki kesempatan yang sama di industri ini.

Founder of Integrita Ghita Argasasmita juga membicarakan tentang personal finance. Menurutnya, dalam membangun bisnis, intensi yang harus ada adalah menambah sumber pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan diri sendiri secara finansial. Hal ini penting untuk dimiliki karena tindakan kita akan mengikuti pola pikir yang kita miliki.

Cinta Laura yang juga L’Oreal Paris Spokeperson mendukung perempuan di Indonesia untuk berani mengambil tindakan.

“Sudah waktunya setiap perempuan Indonesia untuk menyadari bahwa menjadi sebuah perempuan itu bukanlah sebuah limitasi, tetapi sumber kekuatan yang tidak tertandingi. Selain itu, mengambil risiko adalah salah satu hal terbaik di hidup karena hal itulah yang akan mendewasakan dan membantu kita menjadi lebih berkembang.” katanya.

“All feelings in this life are temporary. The highs and the lows, the excitement and the heartbreak. No matter what it is, just enjoy and make a choice to live life to it's fullest," imbuhnya.

Tidak berakhir di situ, terdapat networking lunch yang memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk membangun koneksi dan relasi bersama sesama perempuan ambisius lainnya. Acara pun dilanjutkan dengan talkshow From Setup to Success: Launch Your Business Idea yang dibawakan oleh Founder dan CEO Beau Bakery Talita Setyadi, Co-Founder dan CEO Masshiro&Co Katharina Inkiriwang, dan Zhafira Co-Founder Stellar Women Zhafira Loebis, membahas tentang entrepreneurship, product development, sampai funding.

Talita mengatakan, salah satu cara untuk terus maju membangun bisnisnya meskipun harus menghadapi banyak kegagalan adalah mengatakan hal ini kepada dirinya sendiri, “If I don’t try, I never know.”

Selain itu, Katharina juga mengatakan selama menjalankan Masshiro&Co, ia belajar banyak hal. "Saat memulai mimpi dan ingin mewujudkannya, kita tidak harus memangku semuanya sendirian. Kita bisa bagikan mimpi kita kepada orang lain dan mimpi itu akan menjadi mimpi orang lain yang nantinya akan menjadi mimpi bersama," ujarnya. (RO/OL-7)