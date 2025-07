Kesetaraan Gender Kunci Penting Penerapan Prinsip ESG

Ilustrasi.(Freepik)

KESETARAAN gender menjadi kunci penting dalam perusahaan sebagai upaya menerapkan prinsip environmental, social, governance (ESG), khususnya pada pilar sosial. Dengan meningkatkan keterlibatan perempuan di tingkat kepemimpinan, perusahaan dapat menciptakan budaya kerja yang inklusif, mendorong kinerja tim yang optimal, dan memastikan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Menyadari hal itu, "Kami memajukan industri pembiayaan di Indonesia melalui inklusivitas dan kesetaraan gender dalam lingkungan kerja. Hal tersebut dapat terus mendukung pertumbuhan inklusi keuangan bagi masyarakat," ujar Mira Wibowo, Direktur Utama Indodana Finance, dalam keterangannya, Senin (21/7).

Walhasil, Mira Wibowo memperoleh apresiasi The Most Outstanding Women 2025 in Multifinance dalam acara Womenomics. "Ini bukti bahwa perempuan dapat berdaya dan membangun kepemimpinan yang strategis," ujarnya.

Womenomics bertujuan mendorong kaum perempuan di Indonesia untuk berperan dalam perekonomian serta memberikan apresiasi pada para perempuan yang berkiprah dalam berbagai bidang. Acara ini dibuka dengan talkshow inspiratif yang mengundang berbagai pembicara perempuan dari berbagai latar belakang mulai dari regulator, industri keuangan, sampai BUMN.

Acara kemudian dilanjutkan dengan memberikan apresiasi kepada 500 perempuan inspiratif dari berbagai sektor strategis, seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, dan teknologi finansial. (I-2)