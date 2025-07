Lulusan Universitas Terkemuka Bawa Efisiensi Bisnis Nyata, Berdayakan Perempuan dan Disabilitas melalui Sanggabiz

Ilustrasi(Dok Ist)

Sanggabiz, virtual business partner yang berakar di Indonesia mengungkap keberhasilan dan inovasi yang ditawarkannya kepada klien korporasi, UMKM, dan organisasi non-profit mulai dari pasar lokal hingga internasional di India, Eropa hingga Australia.

Perusahaan ini dibentuk dan dipimpin oleh talenta-talenta luar biasa yang membawa wawasan global langsung dari universitas prestisius dunia. Mereka adalah awardee penerima beasiswa LPDP, yakni Dwi Andi Rohmatika, alumni kebanggaan University of Cambridge, yang menjadi pencetus di balik visi strategis Sanggabiz.

Bersama dengan Priyo Pamungkas, lulusan University of Glasgow, yang memperkuat fondasi operasional, serta dukungan vital dari Dhekanegara dari University of New South Wales, Sanggabiz menancapkan standar baru dalam layanan konsultasi, training, dan dukungan operasional. Wawasan global mereka terbukti efektif melayani klien di berbagai benua, mencerminkan kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar internasional.

Keahlian para pemimpin muda ini tercermin dalam setiap pilar layanan Sanggabiz, yang kini telah membawa dampak positif lintas negara.

“Kami memberikan konsultasi bisnis dengan memberikan panduan strategis yang tajam dan berbasis data, membantu klien menemukan solusi paling tepat untuk pertumbuhan berkelanjutan di pasar domestik maupun global,” kata Dwi Andi Rohmatika dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

“Training & Pengembangan SDM dengan merancang program pelatihan yang disesuaikan, membekali tim klien dengan skill terkini dan adaptif untuk menjadi yang terdepan di industrinya, di mana pun lokasinya. Termasuk dukungan operasional dengan menyediakan support back office yang efisien dan terintegrasi, membebaskan klien dari beban administratif agar bisa fokus pada bisnis inti, tanpa terhalang batasan geografis,” lanjutnya.

Priyo Pamungkas menjelaskan, lebih dari itu, Sanggabiz juga mengintegrasikan misi sosial yang kuat, memberdayakan talenta disabilitas dan perempuan. Filosofi ini bukan sekadar filantropi, melainkan keyakinan bahwa keberagaman adalah sumber inovasi dan efisiensi. Dengan merekrut dan mengembangkan talenta-talenta luar biasa ini, Sanggabiz membuktikan bahwa kualitas global bisa dicapai sambil menciptakan dampak sosial yang berlipat, dan filosofi ini terpancar dalam setiap proyek, baik lokal maupun internasional.

“Dengan kepemimpinan yang solid dan didukung tim ahli AI-powered, Sanggabiz siap menjadi partner strategis bagi perusahaan, UMKM, dan organisasi non-profit yang ingin melaju pesat, mencapai efisiensi maksimal, dan sekaligus berkontribusi pada dampak sosial yang positif di manapun mereka berada, dari Jakarta hingga Australia,” jelas Priyo Pamungkas.

Dia mengutarakan Sanggabiz adalah virtual business partner yang menyediakan layanan konsultasi, training, dan dukungan operasional untuk membantu perusahaan mengelola tim dan sumber daya dengan lebih efisien tanpa perlu repot membangun tim internal.

Dengan komitmen pada talent kelas dunia (AI-equipped) dan misi pemberdayaan disabilitas serta perempuan, Sanggabiz hadir sebagai solusi bisnis yang efisien, fleksibel, dan berdampak sosial, telah terbukti melayani dan diakui oleh klien dari pasar lokal hingga internasional di India, Eropa, dan Australia. (H-2)