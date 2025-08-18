Sinergi Akademisi-Industri Berdayakan Masyarakat Perlu Terus Digaungkan

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
SINERGI antara akademisi dan sektor industri dalam memberdayakan masyarakat perlu terus digaungkan agar berdampak positif yang nyata bagi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan Pacific Paint bersama 50 kelompok program Kuliah Kerja Nyata-Pemberdayaan kepada Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Sebagai bentuk komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, perusahaan cat di Indonesia itu memberikan donasi cat dinding serta cat kayu dan besi dengan total lebih dari 4.000 liter.
Kegiatan kolaboratif yang mengusung tema Mewarnai Hidup, Mencerahkan Indonesia ini dilaksanakan gotong royong bersama tim KKN-PPM UGM, karang taruna, perangkat desa, dan masyarakat sekitar. "Program ini bertujuan memperindah lingkungan serta meningkatkan semangat kebersamaan warga melalui pengecatan fasilitas umum di beberapa titik prioritas berbagai wilayah Indonesia," kata Ketua Kelompok KKN-PPM UGM Melukis Pakis Surya Adetya, di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/8).
Ia pun mengapresiasi dukungan dan partisipasi aktif perusahaan cat tersebut selama kegiatan karena sangat berarti bagi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
"Kami harap kolaborasi ini bisa jadi contoh sinergi antara akademisi dan sektor industri dalam memberdayakan masyarakat secara nyata,” terang Surya
Marketing Manager Pacific Paint Tan Caroline mengatakan pihaknya percaya bahwa warna bukan hanya memperindah, tetapi juga memberi energi positif dan semangat baru bagi masyarakat.
"Melalui program ini, kami ingin berkontribusi menciptakan ruang publik lebih asri, penuh warna, dan bermakna. Kami amat mengapresiasi semangat gotong-royong mahasiswa UGM dan masyarakat desa,” ucapnya.
Selama pelaksanaan program, fasilitas umum seperti balai desa, rumah ibadah, posyandu, sekolah dasar, dan taman bermain mengalami transformasi visual signifikan.
Tidak hanya mempercantik tampilan fisik melalui warna warni, rangkaian cat dari Pacific Paint juga membawa dampak sosial berupa kebersamaan, kebanggaan terhadap lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup warga desa.
"Hadirnya warna-warna baru di ruang publik juga membuat masyarakat desa bisa merasakan suasana lebih hidup dan menyenangkan. Lebih dari sekadar pengecatan, program ini jadi simbol kolaborasi, keberagaman, kreativitas, dan harapan masa depan yang lebih cerah," kata Caroline.
Caroline menambahkan pihaknya juga menyelenggarakan kegiatan Workshop Rupacitra yang merupakan kegiatan pelatihan pengecatan serta mural kepada masyarakat desa dan anggota kelompok KKN-PPM UGM.
Ini dilakukan agar masyarakat desa dan anggota kelompok KKN-PPM UGM lebih memahami proses aplikasi cat dan berkreasi sehingga bisa digunakan untuk kemajuan desa dan sekitarnya.
“Ke depan kami akan terus memperluas inisiatif sosial melalui program Pacific Paint for Bright Life berkelanjutan. Kami percaya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan institusi pendidikan, dapat menciptakan dampak positif nyata bagi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tutup Caroline. (H-2)
Pelatihan itu dilakukan dalam upaya meningkatkan keterampilan teknisi di sektor perumahan sekaligus memastikan penerapan standar keselamatan kerja.
MENURUT Journal of Cleaner Production (2023), pelatihan profesional yang terstruktur di bidang berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas strategi dekarbonisasi perusahaan hingga 40%.
Selama tiga hari, mereka mengikuti pelatihan mulai dari pendempulan, pengamplasan, menghaluskan serat kasar, pengecatan dasar, dan pengecatan akhir.
Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri AKP Tyan Ludiana Prabowo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penting lantaran peran humas yang kian krusial.
Kelas Literasi Psikologi difasilitasi langsung oleh Head of Partnership Zurich Syariah Irvan Prasetyo, dengan materi yang berfokus pada pentingnya pengembangan kepercayaan diri.
Program ini merekrut kalangan disabilitas menjadi afiliator tanpa modal melalui pelatihan vokasi dan pendampingan intensif penjualan online.
YAYASAN Indonesia Setara bekerja sama dengan UMKM Sahabat Sandi menghadirkan Program Kelas Baking Klapertart & Brownies Kukus bagi para ibu rumah tangga.
UII percaya bahwa pariwisata berkelanjutan bukan hanya tentang pelestarian alam, tetapi juga soal membangun hubungan lintas budaya yang saling menghargai.
Filosofi ini bukan sekadar filantropi, melainkan keyakinan bahwa keberagaman adalah sumber inovasi dan efisiensi.
HARAPAN baru bagi jutaan perempuan Indonesia kembali menyala melalui peluncuran Orange Bond oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved