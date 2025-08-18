Sinergi Akademisi-Industri Berdayakan Masyarakat Perlu Terus Digaungkan

Ilustrasi(Dok UGM)

SINERGI antara akademisi dan sektor industri dalam memberdayakan masyarakat perlu terus digaungkan agar berdampak positif yang nyata bagi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan Pacific Paint bersama 50 kelompok program Kuliah Kerja Nyata-Pemberdayaan kepada Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sebagai bentuk komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, perusahaan cat di Indonesia itu memberikan donasi cat dinding serta cat kayu dan besi dengan total lebih dari 4.000 liter.

Kegiatan kolaboratif yang mengusung tema Mewarnai Hidup, Mencerahkan Indonesia ini dilaksanakan gotong royong bersama tim KKN-PPM UGM, karang taruna, perangkat desa, dan masyarakat sekitar. "Program ini bertujuan memperindah lingkungan serta meningkatkan semangat kebersamaan warga melalui pengecatan fasilitas umum di beberapa titik prioritas berbagai wilayah Indonesia," kata Ketua Kelompok KKN-PPM UGM Melukis Pakis Surya Adetya, di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/8).

Ia pun mengapresiasi dukungan dan partisipasi aktif perusahaan cat tersebut selama kegiatan karena sangat berarti bagi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

"Kami harap kolaborasi ini bisa jadi contoh sinergi antara akademisi dan sektor industri dalam memberdayakan masyarakat secara nyata,” terang Surya

Marketing Manager Pacific Paint Tan Caroline mengatakan pihaknya percaya bahwa warna bukan hanya memperindah, tetapi juga memberi energi positif dan semangat baru bagi masyarakat.

"Melalui program ini, kami ingin berkontribusi menciptakan ruang publik lebih asri, penuh warna, dan bermakna. Kami amat mengapresiasi semangat gotong-royong mahasiswa UGM dan masyarakat desa,” ucapnya.

Selama pelaksanaan program, fasilitas umum seperti balai desa, rumah ibadah, posyandu, sekolah dasar, dan taman bermain mengalami transformasi visual signifikan.

Tidak hanya mempercantik tampilan fisik melalui warna warni, rangkaian cat dari Pacific Paint juga membawa dampak sosial berupa kebersamaan, kebanggaan terhadap lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup warga desa.

"Hadirnya warna-warna baru di ruang publik juga membuat masyarakat desa bisa merasakan suasana lebih hidup dan menyenangkan. Lebih dari sekadar pengecatan, program ini jadi simbol kolaborasi, keberagaman, kreativitas, dan harapan masa depan yang lebih cerah," kata Caroline.

Caroline menambahkan pihaknya juga menyelenggarakan kegiatan Workshop Rupacitra yang merupakan kegiatan pelatihan pengecatan serta mural kepada masyarakat desa dan anggota kelompok KKN-PPM UGM.

Ini dilakukan agar masyarakat desa dan anggota kelompok KKN-PPM UGM lebih memahami proses aplikasi cat dan berkreasi sehingga bisa digunakan untuk kemajuan desa dan sekitarnya.

“Ke depan kami akan terus memperluas inisiatif sosial melalui program Pacific Paint for Bright Life berkelanjutan. Kami percaya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan institusi pendidikan, dapat menciptakan dampak positif nyata bagi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tutup Caroline. (H-2)