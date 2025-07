Telkom Perkuat Strategi ESG Lewat Program GoZero% dan Raih Rating Keberlanjutan Internasional

Strategi ESG Telkom Indonesia(Dok. Telkom Indonesia)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui peluncuran program keberlanjutan GoZero% – Sustainability Action by Telkom Indonesia, serta perolehan sejumlah predikat positif dari lembaga rating internasional dan nasional sepanjang tahun 2024.

Program GoZero% yang diluncurkan Telkom berfokus pada tiga pilar utama: Save Our Planet (lingkungan), Empower Our People (sosial), dan Elevate Our Business (tata kelola).

Inisiatif ini mencakup penggunaan energi terbarukan seperti panel surya di BTS, pengelolaan limbah teknologi, pelestarian ekosistem, pemberdayaan UMK, pelindungan data pribadi, serta penerapan sistem manajemen antisuap bersertifikasi ISO 37001.

Dalam keterangan resminya, SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza menegaskan bahwa ESG kini menjadi kebutuhan mendasar dalam strategi bisnis jangka panjang.

“Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, keberhasilan bisnis saat ini tidak lagi hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kemampuannya dalam mengelola dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. ESG bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk membangun pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan usaha di masa depan,” ujar Reza, Sabtu (5/7).

Sepanjang 2024, Telkom mencatat sejumlah capaian dalam ESG. Perusahaan memperoleh skor risiko ESG 25,6 (Medium Risk) dari Sustainalytics, skor A (predikat “Baik”) dari MSCI, serta skor 91,23 dengan predikat “Sangat Baik” dari BPKP. Capaian ini dinilai sebagai hasil konsistensi Telkom dalam mengintegrasikan ESG ke dalam operasional bisnis secara menyeluruh.

Pada bidang sosial, Telkom memperkuat inklusivitas di tempat kerja, melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas, serta mendorong pemerataan konektivitas digital yang kini menjangkau lebih dari 98% populasi Indonesia. Di aspek tata kelola, selain ISO 37001, seluruh karyawan TelkomGroup juga telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen antikorupsi.

Komitmen terhadap pengembangan talenta juga diwujudkan melalui program Digistar, yang menjaring mahasiswa unggul dari berbagai universitas sebagai talent pool strategis. Dalam acara MBA Catalyst Summit 2025 yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Telkom meresmikan Digistar Club Chapter UGM yang dihadiri langsung oleh Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin.

Masih dalam rangkaian acara yang sama, GM Witel Yogya Jateng Selatan Agus Faisal menyerahkan bantuan instalasi sarana air bersih kepada warga Desa Pengos, Kabupaten Gunung Kidul. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan UGM sebagai bagian dari penciptaan social value impact perusahaan.

Dengan pendekatan ESG yang terintegrasi, Telkom Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai perusahaan telekomunikasi digital yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. (RO/Z-10)