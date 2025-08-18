Pejuang Dua Merah Diluncurkan di Hari Kemerdekaan RI

Peluncuran Pejuang Dua Merah(MI/HO)

PEJUANG Dua Merah sebagai wujud dukungan bagi perempuan Indonesia yang tengah berjuang memperoleh buah hati diluncurkan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Program yang dihadirkan MSGLOW ini digagas oleh Shandy Purnamasari dengan melibatkan Fanny Kondoh sebagai Duta Pejuang Dua Merah, sosok inspiratif yang mewakili keteguhan hati para perempuan pejuang garis dua.

“Menjadi seorang ibu adalah impian besar bagi banyak perempuan. Namun, perjalanan menuju garis dua tidak selalu mudah. Di momen kemerdekaan ini, kami ingin menghadirkan semangat perjuangan yang berbeda: perjuangan pribadi perempuan yang penuh harapan dan doa. Melalui program ini, MSGLOW mendukung perempuan untuk terus berjuang dengan pendampingan yang nyata, mulai dari sisi psikologis hingga perjalanan kehamilan,” jelas Shandy Purnamasari, yang merupakan founder MSGLOW.

Fanny Kondoh dipilih sebagai Duta Pejuang Dua Merah karena kisah hidupnya yang nyata dan menyentuh.

Selama sembilan tahun, Fanny berjuang menghadapi ujian sebagai pejuang dua garis merah hingga akhirnya dikaruniai kehamilan dalam kondisi penuh tantangan, dan bahkan harus berjuang melahirkan tanpa kehadiran sang suami. Perjalanan panjang ini menjadikannya simbol kekuatan, kesabaran, dan harapan bagi banyak perempuan Indonesia.

“Perjuangan mendapatkan keturunan bukan hal mudah. Saya ingin setiap perempuan tahu bahwa mereka tidak sendirian. Saya bangga bisa menjadi bagian dari gerakan ini bersama MSGLOWBEAUTY,” ujar Fanny Kondoh. “Mimpi menjadi seorang ibu, kini tak hanya doa, tapi benar-benar bisa menjadi nyata.”

Melalui program Pejuang Dua Merah, MSGLOWBEAUTY berharap dapat menginspirasi lebih banyak perempuan untuk terus berjuang dengan semangat dan keyakinan, serta menemukan kekuatan dalam kebersamaan.

MSGLOW akan memberikan dukungan menyeluruh kepada perempuan Indonesia yang tengah berjuang garis dua. Peserta terpilih akan memperoleh pendampingan mental dan psikologis, karena perjalanan menuju garis dua sering kali penuh tekanan emosional, rasa cemas, hingga perasaan terisolasi.

Dukungan ini penting agar para pejuang tetap memiliki kekuatan mental, rasa optimis, serta lingkungan yang suportif.

Selain itu, MSGLOW juga akan hadir dengan dukungan program kehamilan juga support hingga persalinan, mendampingi proses medis dan kehamilan, memberikan rasa aman, bimbingan, serta akses informasi yang tepat.

Kombinasi dukungan emosional dan medis ini dipilih karena perjuangan mendapatkan buah hati bukan hanya soal fisik, tetapi juga kesiapan mental. Dengan hadirnya kedua bentuk support ini, MSGLOW berharap setiap perempuan yang berjuang tidak merasa sendirian dalam perjalanannya.

Untuk mengikuti program ini, perempuan dapat membagikan pengalaman mereka menggunakan produk MSGLOW sekaligus kisah perjuangan garis dua dengan menyertakan hashtag #PejuangDuaMerahMSGlow di Instagram dan Tiktok. Pemenang dengan cerita menarik akan dipilih langsung oleh Shandy dan Fanny.

“Melalui program Pejuang Dua Merah, kami ingin setiap perempuan yang sedang menantikan hadirnya buah hati merasa dikuatkan dan ditemani. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pelanggan dan mitra MSGLOWBEAUTY, karena setiap dukungan kalian melalui produk kami turut menjadi bagian dari perjuangan ini. Bersama-sama, kita bisa menghadirkan harapan baru bagi para pejuang dua garis merah,” tutup Shandy Purnamasari. (Z-1)