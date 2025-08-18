Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, Pemberdayaan PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
SEMANGAT kemerdekaan tidak hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga tentang merdeka secara ekonomi dan berdaya untuk masa depan. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mewujudkan hal itu lewat program pemberdayaan perempuan prasejahtera yang menyasar ibu-ibu di seluruh penjuru Indonesia.
Melalui pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dipadukan dengan berbagai pelatihan, para ibu tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga keterampilan hidup (life skill) yang memperkuat kemandirian.
Seperti ketua kelompok nasabah, dibekali pelatihan kepemimpinan dan komunikasi agar mampu memimpin anggotanya dengan bijak.
Dalam program PNM Peduli yang menyasar aspek ketahanan pangan, PNM menyalurkan bibit dan pendampingan budidaya sayur, ikan serta ayam agar mereka dapat menghasilkan bahan pangan sendiri sekaligus menghemat pengeluaran. Sementara itu, pelatihan pengelolaan keuangan membantu nasabah mengatur pemasukan dan pengeluaran usaha dengan lebih cerdas.
Dampaknya terasa nyata. Banyak nasabah yang awalnya hanya mengandalkan penghasilan suami, kini mampu menambah pendapatan keluarga, membiayai sekolah anak, hingga menciptakan lapangan kerja kecil di lingkungannya.
Sekretaris Perusahaan PNM, L Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penyaluran modal.
“Kami ingin ibu-ibu nasabah PNM merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengelola usaha dengan percaya diri, dan menjadi agen perubahan di lingkungannya. Kemerdekaan ekonomi perempuan adalah salah satu kunci kemajuan bangsa,” ujarnya.
Di tengah perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, PNM membuktikan bahwa kemandirian ekonomi perempuan adalah salah satu pondasi kemajuan bangsa. Program PNM Mekaar menjadi bukti bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya dirasakan di pusat kota, tapi juga di desa-desa. (RO/Z-1)
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Acara ini merupakan puncak dari rangkaian pelatihan dan pendampingan yang telah mereka jalani selama enam kali pertemuan dalam Program Glorious Golo Mori.
Perempuan Indonesia punya peran besar dalam perjuangan kemerdekaan, mulai dari pendidikan, perlawanan bersenjata, hingga politik.
Program SisBerdaya dan DisBerdaya ini menjadi salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut, sekaligus strategi menjembatani kesenjangan digital di kalangan pelaku UMKM perempuan.
HAPPY Girlfriend Day (gf day) diperingati pada tiap 1 Agustus. Hari tersebut menjadi perayaan pasangan romantis. Namun, bukan saja untuk mereka yang memiliki pasangan,
Peran dominan ibu penting diterapkan terutama bagi anak yang diasuh dalam lingkup keluarga lebih besar melibatkan nenek, kakek, atau pengasuh lainnya.
Gritte Agatha menekankan pentingnya membangun rutinitas yang mendukung tumbuh kembang anak, terutama dari sisi nutrisi, meski dirinya tidak selalu bisa berada di rumah.
Peringatan Hari Anak Nasional merupakan bentuk nyata dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath mengatakan bidan merupakan inti dari sistem perawatan kesehatan primer, terutama bagi perempuan dan anak perempuan.
Delapan dari 10 ibu mengandalkan rekomendasi dari komunitas parenting sebelum memutuskan pembelian.
