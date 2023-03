Ini Daftar Sayuran yang Menunjang Kesehatan Kardiovaskular

ISTILAH penyakit kardiovaskular kerap dikaitkan dengan penyakit jantung. Pernyataan ini tentu tidak salah, namun kardiovaskular tidak hanya mengenai masalah pada jantung. Lalu apa itu kardiovaskular?

Penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Contoh penyakit kardiovaskular yang umum yakni serangan jantung, aritmia, gagal jantung, hingga stroke.

Sementara, sayur merupakan kunci untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan memelihara jantung. Makan sayuran secara teratur akan membantu menjaga kesehatan jantung. Anda dapat mengambil langkah ekstra untuk menjaga kesehatan jantung dengan mengonsumsi sayur. Jaga kesehatan sistem pembuluh darah dalam tubuh dengan lima sayuran hijau berikut:

1. Selada

Kandungan potasium yang tinggi dalam selada membantu menjaga kesehatan jantung. Asam folat, dikenal sebagai vitamin B, yang juga terkandung dalam selada membantu mencegah komplikasi jantung yang serius. Kandungan ini bekerja memecah bahan kimia homosistein sehingga tubuh dapat membuangnya.

Ulasan dari Journal of Nutrition menunjukkan orang yang kekurangan asam folat memiliki risiko lebih tinggi terlalu banyak homosistein dalam darahnya. Homosistein dapat menyebabkan penyakit jantung.

Selada juga kaya akan sumber vitamin C, yang mengurangi kekakuan arteri dan membantu mengobati penyakit kardiovaskular. Temuan dalam Journal of Cardiovascular Pharmacology menunjukkan vitamin C memperkuat arteri bahkan dapat mencegah serangan jantung. Memasukkan dua porsi selada sehari ke dalam makanan Anda dapat menjaga kesehatan jantung Anda.

2. Bayam

Bayam adalah salah satu makanan padat nutrisi yang mudah didapat. Seratnya menurunkan kadar kolesterol, sementara kandungan luteinnya membantu membuka sumbatan arteri.

Ilmuwan di Universitas Edith Cowan di Perth, Australia, menganalisis lebih dari 53.000 orang selama 23 tahun. Hasilnya menunjukkan mereka yang makan secangkir sayuran berdaun hijau, seperti bayam, setiap hari memiliki kemungkinan 26% lebih kecil untuk terkena penyakit jantung.

Bayam kaya akan nitrat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Institute of Clinical Nutrition mengamati efek jangka pendek dari mengonsumsi sop bayam nitrat tinggi. Para peneliti melihat terjadi penurunan tekanan darah dan penurunan kekakuan arteri.

Tekanan darah tinggi dan pengerasan pembuluh darah telah terbukti berkontribusi pada perkembangan penyakit jantung. Para peneliti menyimpulkan mengonsumsi makanan tinggi nitrat seperti bayam, merupakan cara yang efektif untuk menjaga kesehatan jantung Anda.

3. Sawi Hijau

Sawi hijau atau pakcoy dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dengan beberapa cara. Pertama, mengandung asam folat dan vitamin B6. Nutrisi ini membantu menghilangkan homosistein dari darah.

Sayuran ini juga kaya akan potasium, magnesium, dan kalsium, yang semuanya membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Mendapatkan cukup potasium dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh sodium. Menurunkan tekanan darah tinggi dapat membantu mengurangi risiko masalah terkait jantung.

Kandungan potasium dan vitamin B6 dalam sawi, bersama dengan kolesterolnya yang rendah, semuanya membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Sebuah studi tahun 2011 dari National Health and Nutrition Examination menemukan orang yang makan terlalu banyak natrium dan tidak cukup kalium memiliki risiko penyakit kardiovaskular yang jauh lebih tinggi.

4. Brokoli

Brokoli sangat bagus untuk kesehatan jantung karena mengandung serat, asam lemak, dan vitamin yang membantu mengatur tekanan darah dalam tubuh. Ini juga membantu menurunkan kolesterol jahat untuk kesehatan jantung. Brokoli juga membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition menemukan orang yang makan lebih banyak sayuran silangan memiliki lebih sedikit penumpukan kalsium di aorta dibandingkan mereka yang makan lebih sedikit sayuran silangan. Harvard Medical School memberitahukan orang dengan aorta yang mengalami pengapuran lebih mungkin mengalami serangan jantung atau stroke.

Jadi, jika Anda rutin menyediakan brokoli di piring Anda, maka bisa memberikan manfaat khusus untuk jantung.

5. Kubis

Kubis meningkatkan kadar beta-karoten, lutein, dan antioksidan dan zat pelindung jantung lainnya. Ini juga membantu menurunkan zat yang disebut LDL teroksidasi, yang berhubungan dengan pengerasan pembuluh darah. Kubis juga kaya akan vitamin C, antioksidan kuat yang melindungi dari penyakit jantung.

Antosianin yang ditemukan dalam kubis tidak hanya mengurangi peradangan. Penelitian dari Advances in Nutrition menunjukkan bahwa kubis menambah manfaat kesehatan kubis dengan mengurangi risiko penyakit jantung. Para ilmuwan telah menemukan 36 jenis anthocyanin dalam kubis, yang mungkin menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk kesehatan jantung.

Menambahkan sayuran hijau setiap hari ke dalam makanan Anda dapat menjaga kesehatan jantung dan memberikan banyak manfaat kesehatan yang luar biasa. Mulailah mengubah pola makan Anda hari ini untuk menjaga kesehatan jantung Anda.(OL-5)