Kebiasaan Pagi yang Bisa Membahayakan Jantung, Berikut Kata Ahli

PAGI sering kali dimulai dengan terburu-buru. Namun, di balik rutinitas itu, ada kebiasaan yang diam-diam bisa merusak jantung, terutama lewat menu sarapan Anda.

Menurut ahli jantung Robert Segel, MD, makanan sarapan tinggi natrium, bahkan yang rasanya tak asin seperti roti, bagel, muffin, atau kue kering, dapat perlahan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, yang menyumbang 1 dari 3 kematian di AS.

Mengapa Sarapan Tinggi Natrium Berbahaya

1. Menaikkan Tekanan Darah

Kelebihan natrium memicu penumpukan cairan, meningkatkan tekanan darah, dan memperbesar risiko gagal jantung. Penelitian menunjukkan konsumsi tinggi natrium meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 19%.

2. Lemak Jenuh Tinggi

Daging olahan seperti bacon dan sosis bukan hanya kaya natrium, tapi juga lemak jenuh yang menaikkan kolesterol. Mengonsumsi lebih dari 150 gram daging olahan per minggu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 46%. Pilih alternatif seperti telur, yogurt tanpa gula, kefir, keju cottage rendah natrium, atau tuna.

3. Risiko Diabetes Tipe 2

Penderita diabetes memiliki risiko dua kali lipat terkena penyakit jantung. Sarapan manis seperti donat dan kue kering memperburuk kadar gula darah dan membebani pembuluh darah.

4. Rendah Serat

Kekurangan serat, terutama serat larut, dapat meningkatkan kolesterol. Mayoritas roti putih, bagel, dan makanan panggang rendah serat, kecuali yang berbahan biji-bijian utuh. Oatmeal, apel, pir, pisang, dan jeruk adalah pilihan yang lebih ramah jantung.

Kebiasaan Pagi untuk Jantung Sehat

Kurangi Natrium: Ganti bacon atau sosis dengan sumber protein tanpa olahan.

Minum Air Putih: Mulai hari dengan segelas air untuk mendukung sirkulasi dan tekanan darah.

Tambah Serat: Targetkan minimal 5 gram serat di pagi hari dari buah, sayur, dan biji-bijian utuh.

Konsumsi Protein Berkualitas: 20 - 30 gram protein dapat menstabilkan gula darah dan menjaga kenyang.

Hindari Gula Tambahan: Pilih buah segar sebagai pemanis alami.

Aktif Bergerak: Luangkan 10 - 15 menit untuk stretching, yoga, atau jalan kaki, terutama setelah makan.

Kelola Stres: Luangkan setidaknya 60 detik untuk pernapasan dalam atau meditasi.

Cari Sinar Matahari: Paparan sinar pagi membantu menurunkan tekanan darah dan memberi bonus waktu olahraga ringan.

Kesimpulan

Sarapan bukan sekadar rutinitaspilihan Anda setiap pagi dapat menjadi investasi jangka panjang untuk kesehatan jantung. Mulailah hari dengan bijak, dan jantung Anda akan berterima kasih. (Eating Well/Z-10)