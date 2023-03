Erick Thohir Dapat Gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Brawijaya

RATUSAN karangan bunga ucapan selamat atas penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) kepada Menteri BUMN Erick memenuhi halaman Gedung Samantha Krida, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat (3/3/2023) pagi. Salah satu ucapan terpajang datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertuliskan "Selamat atas Penganugerahan Gelar sebagai Doktor Kehormatan Bidang Manajemen Strategi"

Selain itu, ucapan selamat lewat karangan bunga juga datang dari sejumlah menteri seperti Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yaqut C Staquf, Menteri Pendidikan Nadien Makarim, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, dan lainnya. Tak ketinggalan, ada juga karangan bunga dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Selamat dan sukses Bapak Erick Thohir atas gelar Doktor Kehormatan Universitas Brawijaya - Anies Baswedan," tulis isi karangan bunga dari Anies.

Selain Anies, ratusan karangan bunga datang dari berbagai kolega hingga teman-teman SMP dan SMA Erick. Tak hanya karangan bunga, acara penganugerahan Doktor Kehormatan juga dihadiri begitu banyak tokoh seperti Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, hingga sejumlah tokoh masyarakat Jawa Timur. Momen ini semakin terasa istimewa bagi Erick karena dihadiri langsung oleh para sahabat dan keluarga.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB Dr Abdul Ghofar menyampaikan proses penganugerahan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa telah melalui tahapan akademik yang ketat dan berjenjang selama 1,5 tahun. Ghofar mengatakan Erick memiliki pemikiran yang out of the box dan melintasi berbagai disiplin ilmu.

"Pak Erick bagi kami adalah figur perubahan transformasi yang terus bergerak terus dalam berbagai keadaan meskipun sulit sekali pun," ujar Ghofar dalam penganugerahan gelar Doktor Kehormatan HC kepada Erick Thohir di UB, Malang, Jawa Timur, Jumat (3/3). (OL-13)

