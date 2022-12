HUT Polhut Ke-56, KLHK Komitmen Perkuat Kapasitas dan SDM

POLISI hutan Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-56 pada 21 Desember 2022. Dalam peringatan HUT Polhut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untk memperkuat kapasitas polhut di tingkat tapak.

"Peran polhut di tingkat tapak sangat penting untuk memperkiat komitmen operasional Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Dalam hal ini polhut mampu mengambil posisi tegas untuk memberikan kontribusi dalam membangun negara, khususnya mencegah dan membatasi kejatan di kehutanan," kata Rasio di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).

Rasio mengungkapkan, saat ini sendiri polhut Indonesia berjumlah sebanyak 8.643 orang yang tersebar di KLHK maupun pemerintah daerah. Jumlah itu, diakui Rasio masing sangat kurang. Mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan permasalahan kejahatan lingkungan dan kehutanan yang kompleks.

"Jadi untuk memperkuat kapasitas, kita juga melakukan penambahan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Di samping itu kami juga memperkuat sarana dan prasarana kami dan penguatan teknolgi center of intellegent Gakkum untuk memonitor banyak sekali potensi tindak kejahatan," beber dia.

Pada kesempatan itu, Gakkum KLHK juga menjalin kerja sama dengan Dirjen Bea Cukai di bidang penegakan hukum LHK. Kerja sama itu, kata dia, diharapkan bisa memperkuat kapasitas dalam memastikan penindakan atau penegakan hukum di bidang LHK.

"Sebagaimana kita ketahui ada dua hal yang menjadi concern. Pertama berkaitan dengan keluarnya produk-produk kejahatan dari kehutanan dari Indonesia, termasuk kayu ilegal, satwa yang dilindungi, kemudian untuk memastikan juga tidak masuknya limbah B3 maupun juga limbah serta sampah ke wilayah NKRI. Jadi kerja sama ini penting sekali," pungkas dia. (H-1)