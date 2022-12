Tampikan Banyak Talenta, Okky Big Star Jadi Salah Satu Medium Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

INDONESIA akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias satu abad. Di masa itu, ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Maka tahun 2045 juga sering disebut sebagai tahun Indonesia Maju.

Bahkan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD), memperkirakan pada 2045 ekonomi Indonesia akan mencapai Rp8,89 triliun dan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Prediksi tersebut dilatarbelakangi, pada 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai 64 persen dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa. Indonesia berpotensi menjadi salah satu pasar terbesar di dunia dengan kualitas SDM yang menguasai teknologi, inovatif, dan produktif; serta mampu mewujudkan transformasi ekonomi.

Potensi tersebut harus diwujudkan antara lain dengan meningkatkan nasionalisme, kualitas SDM, membangun infrastruktur, dan transformasi ekonomi.

PT Suntory Garuda Beverage (SGB) percaya bahwa seluruh komponen negara, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat, harus bersinergi dan berkomitmen untuk mewujudkan konsep Indonesia Maju.

Chief Executive Officer PT Suntory Garuda Beverage Neeraj Goyal mengatakan, sebagai merek yang telah dipercaya oleh anak dan remaja Indonesia untuk mendukung mereka dalam beraktivitas selama lebih dari 19 tahun, Okky mengakui dan merayakan pencapaian generasi muda dalam mengekspresikan diri.

"Selaras dengan visi perusahaan kami Growing for Good, kami berkomitmen untuk terus membangkitkan semangat generasi muda dalam berkreasi dan berinovasi," katanya dalam keterangan tertulis.

Saat ini pemerintah fokus untuk membangun talenta di bidang riset, seni budaya, dan olahraga. Salah satu caranya adalah melalui program Manajemen Talenta Nasional. Ujung tombak program tersebut adalah pendidikan dan pengembangan karakter.

Selaras dengan konsep pengembangan talenta muda di bidang seni budaya, dan olahraga tersebut, Okky mengadakan Okky BIG Star 2022 untuk memicu anak dan remaja menunjukkan seluruh talenta mereka.

Dimulai pada Juli lalu dan belum lama ini berakhir, kompetisi bakat ini diikuti oleh lebih dari 2,000 peserta anak dan remaja usia 7-18 tahun dari seluruh Indonesia, baik secara online di media sosial melalui tagar #OkkyBIGStar2022 dan #ExtraFunForBIGStar, maupun secara offline melalui kunjungan ke sekolah.

Para pemenang baru saja diumumkan lewat akun Instagram resmi @okky.idn oleh para juri, yaitu Jessica Bunga untuk kategori musik, Brandon de Angelo untuk kategori dance, dan Timotius Mulyadi untuk kategori olahraga. Penjurian dilakukan berdasarkan kriteria kreativitas, semangat, dan bakat yang ditunjukkan oleh para peserta. Terdapat total 33 pemenang untuk ketiga kategori yang dilombakan.

Brandon de Angelo, juri Okky BIG Star 2022 untuk kategori dance yang menjuarai ajang Indonesia Mencari Bakat 2010 menyampaikan, selamat kepada Fhellin Tano (@ryuulin_) yang telah berhasil menjadi pemenang untuk kategori dance.

"Industri kreatif di tanah air, bahkan di seluruh dunia tengah berkembang pada titik yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena itu mari terus kembangkan potensimu dan terus berkarya," katanya.

Jessica Bunga, juri Okky BIG Star 2022 untuk kategori musik yang meraih “Rising Star of the Year", "Creator of the Year", dan "Best of Performers" pada ajang penghargaan TikTok Awards Indonesia 2020, mengaku terpukau menyaksikan bakat teman-teman generasi muda yang diunggah di Instagram dengan tagar #OkkyBIGStar2022 dan #ExtraFunForBIGStar.

Baca juga : Kampanye #MyWayToBeReal Dorong Perempuan Tampil Percaya Diri

"Dengan bangga, saya mengumumkan Komunitas musik SMP Karangturi VaSOLaSi-Do (@vasolasi_do) sebagai pemenang kategori musik. Mari teman-teman, kita terus berani dan bersemangat untuk berkreasi. Selain itu, jangan ragu untuk menghadirkan inovasi, dan berkolaborasi yang lebih erat dalam ekosistem kreatif," ujarnya.

Timotius Mulyadi, juri Okky BIG Star 2022 untuk kategori olahraga yang telah menjadi pemenang berbagai kompetisi olahraga di tingkat nasional mengapresiasi Okky sebagai merek minuman yang menunjukkan komitmen dan perhatian bagi karya kreatif generasi muda, serta memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berkreasi dengan memadukan bakat dan teknologi.

"Teman-teman, terima kasih telah menjawab tantangan kami. Untuk kategori olahraga, saya mengumumkan Fahra Azqyanka (@azqy_inlineskater) sebagai pemenang. Mari terus gali kreativitas, menembus batas, menjadi generasi emas untuk sukseskan Indonesia Maju 2045," katanya.

Setelah proses penjurian yang berlangsung komprehensif, tim Okky dan para juri juga memutuskan Klarissa Gunawan sebagai pemenang utama Okky BIG Star 2022. Klarissa Gunawan (@klarissagunawan) mendemonstrasikan bagaimana dance dapat berjalan selaras dengan penyaluran energi dan kreativitas yang mendorong perubahan positif dalam kehidupan mereka sendiri dan dalam masyarakat.

“Kami sangat bangga melihat karya para finalis Okky BIG Star 2022 yang telah menetapkan standar baru bagi inovasi dan kreativitas di platform digital. Saya ucapkan selamat bagi para pemenang yang telah berhasil mencatatkan prestasi, pencapaian yang luar biasa untuk berhasil terpilih di antara 2,167 karya-karya terbaik yang kami terima pada tahun perdana penyelenggaraan Okky BIG Star ini,” tambah Neeraj Goyal.

Mempelajari hasil karya dan penampilan bakat lebih dari 2,000 peserta anak dan remaja usia 7-18 tahun dari seluruh Indonesia, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil bagaimana kita bersama-sama bisa mengembangkan minat dan bakat anak sejak dini:

Pertama, perlihatkan begitu banyak hal positif yang bisa dilakukan kepada anak. Ajak anak-anak untuk eksplorasi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ajak juga anak-anak mengenal sebanyak mungkin bentuk kegiatan positif, seperti olah raga, hobi, musik, teknologi dan lain sebagainya.

Pendekatan yang ringan sambil bermain, biasanya sangat efektif. Peran orang tua besar sekali pada tahap ini. Orang tua dapat mengajak anak-anaknya berolahraga, menonton pertunjukkan atau bermain musik, menari dan kegiatan lainnya yang akan membuka mata anak terhadap minat dan bakatnya.

Kedua orang tua, guru, keluarga, siapa saja dapat mendeteksi minat dan bakat anak. Perhatikan anak-anak di sekitar kita. Adakah yang punya minat khusus terhadap melukis, menulis, menyanyi, bermain musik atau kecerdasan matematikanya di atas rata-rata atau ada indikasi bakat bermain bola, dan lain sebagainya? Jika ada, sampaikan kepada orang tuanya. Mari bantu anak-anak tersebut memaksimalkan potensi minat dan bakatnya.

Keetiga, yakinlah bahwa Semua Anak Cerdas. Setidaknya ada sembilan jenis kecerdasan yang dimiliki anak, yaitu kecerdasan bahasa, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis dan kecerdasan ekstensial. Sembilan kecerdasan ini sering disebut sebagai kecerdasan majemuk (multiple intelligence). Dengan demikian, bisa saja seorang anak tidak pintar akademis di sekolah, tapi sangat berbakat di satu cabang olahraga. Dengan memahami hal ini, kitab isa mengarahkan minat dan bakat anak dan remaja secara tepat.

Terakhir, mari beri dukungan, penghargaan dan motivasi. Saat mereka telah mencoba minat dan bakat mereka, mari bersama-sama kita beri dukungan dan penghargaan. Ini sangat penting bagi anak dan remaja agar terus termotivasi menggali bakat-bakat mereka. Mereka juga akan semakin bersemangat mengejar prestasi.

"Ajang pencarian bakat seperti Okky BIG Star 2022 adalah salah satu cara kita semua untuk memberikan dukungan, penghargaan dan motivasi bagi anak-anak dan remaja Indonesia, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045," pungkas Neeraj Goyal. (RO/OL-7)