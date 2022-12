Kampanye #MyWayToBeReal Dorong Perempuan Tampil Percaya Diri

BRAND kecantikan yang telah hadir sejak tahun 1959, Ultima II pada hari ini atau Rabu (30/11) meluncurkan kembali rangkaian produknya ‘The Nakeds Series’.

Melalui terobosan inovasi skincare-infused makeup dan kemasan baru yang menarik, The Nakeds Series menggabungkan bahan perawatan kulit dengan produk tata rias berkualitas tinggi sehingga membantu mengeluarkan kecantikan alami serta menjaga kesehatan kulit para pengguna.

Dengan mengusung pesan #MyWayToBeReal, Ultima II mendukung para pengguna agar merasa lebih percaya diri menampilkan keistimewaan diri sendiri dengan versi yang lebih baik dan lebih nyata.

‘The Nakeds Series’ yang terinspirasi dari warna alami kulit, bibir, dan kelopak mata, hadir dengan berbagai tipe produk, mulai dari stick concealer, eyebrow perfector, face powder, hingga absolutely flawless face mist.

Managing Director International Business Group & Licensed Cosmetics Ultima II Indonesia, Nina M. Yunianto, menjelaskan,“The Nakeds Series adalah seri dekoratif yang diciptakan oleh Ultima II bersama Kevyn Aucoin pada 1990-an."

"Kala itu, kami mempelopori tren tampilan riasan netral dan revolusi industri kecantikan. Di tahun ini, Ultima II meluncurkan kembali The Nakeds Series untuk menghidupkan lagi tren riasan natural, sekaligus memberikan pilihan produk riasan premium dengan warna-warna alami bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Deputy Operation Director Ultima II Indonesia, Nitto Suwardi, mengatakan, “Kami percaya bahwa produk makeup dengan bahan-bahan yang ramah pada kulit lebih disukai perempuan karena mereka ingin tampil cantik dengan tetap menjaga kesehatan kulitnya."

"Menjawab hal tersebut, Ultima II melalui The Nakeds Series, menawarkan keunggulan seperti hasil akhir yang alami serta menambahkan kebaikan bahan perawatan kulit, sebagai sebuah inovasi yang kami yakini mampu memberikan tampilan riasan yang cerah, tahan lama, dan dapat digabungkan dengan berbagai jenis produk riasan lainnya," paparnya.

The Nakeds Series ini khusus dirancang untuk menyesuaikan warna kulit alami konsumen yang percaya bahwa hasil akhir yang natural akan meningkatkan kecantikan alami dari dalam diri perempuan Indonesia.

"Kami juga selalu berupaya memastikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna The Nakeds Series dengan menyediakan produk kecantikan yang mudah, nyaman dan juga reliable untuk digunakan,” kata Nitto.

“The Nakeds Series diformulasikan dan diciptakan sebagai an all-day perfection, untuk menyelaraskan kecantikan alami kulit dengan hasil flawless dan effortless yang tahan sepanjang hari," katanya.

"Produk ini juga merupakan real legacy, dimana Ultima II ingin menciptakan suatu produk dengan menyatukan sejarah, inovasi, dan tren dalam mengungkap tampilan riasan yang sederhana, minimalis, dan alami,” tambah Nitto.

Di sisi lain, General Manager Sales & Marketing Ultima II Indonesia, Sully Suharjo, menyampaikan, “Ultima II melihat bahwa di 2023, tren makeup yang akan disukai masyarakat ialah natural dan clean look, yang mengedepankan warna alami kulit wajah."

"Di tahun ini, lewat peluncuran The Nakeds Series dengan tema #MyWayToBeReal, ULTIMA II percaya bahwa perempuan, termasuk perempuan Indonesia, memiliki berbagai karakter yang berbeda-beda dengan keunikan kecantikannya masing-masing," jelasnya.

"Melalui produk The Nakeds Series dan Beauty Forecast untuk tahun depan, ULTIMA II menghadirkan 2023 Beauty Look melalui empat makeup look personality yang mewakili berbagai karakter perempuan di Indonesia, yaitu The Go Getter!, The Adorkable Girl, Fashion Guru, dan Artsy Lady,” terangnya.

Saat ini, riasan bertema clean and new natural sedang menjadi tren, termasuk di kalangan perempuan Indonesia. Tampilan riasan seringkali dipengaruhi oleh karakteristik pribadi masing-masing setiap perempuan.

Ultima II bersama Professional Make Up Artist (MUA), Upan Duvan, membagikan tipe-tipe riasan berdasarkan kepribadian perempuan Indonesia yaitu The Go Getter, The Adorkable Girl, Fashion Guru, dan Artsy Lady

Ketika berbicara tentang kecantikan, beberapa hal tidak pernah ketinggalan zaman, termasuk memulai dengan meningkatkan penampilan alami lewat riasan.

“Tren kecantikan datang dan pergi, tapi kecantikan abadi (timeless) selamanya. Beberapa penampilan klasik dan perawatan kecantikan paling efektif yang dapat diterapkan agar memiliki kecantikan abadi, misalnya dengan menjaga wajah cerah segar alami, tampilan halus dan awet muda, kulit bersih bebas noda, dan penampilan yang tegas,” papar Sully.

Kampanye #MyWayToBeReal dilaksanakan Ultima II dengan menggelar pameran produk kecantikan pada 28 November - 4 Desember 2022 bertempat di Food Society Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Selama pameran berlangsung, diadakan berbagai beauty workshop bersama MUA Tanah Air seperti Upan Duvan dan Rhay David, beauty talks dengan beberapa content creator, seperti Kezia Aletheia, Amanda Soraya, Tere Lie, Immanuel Kenneth Santana, hingga shopping race bersama Ilyas Muhammad. (Nik/OL-09)

