Penting, Menjaga Kulit di Musim Pancaroba agar Tetap Sehat

MUSIM pancaroba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan kulit yang berpotensi menimbulkan masalah seperti jerawat, kulit kering, maupun noda pada kulit wajah. Meski sudah membersihkan wajah secara rutin, perawatan kulit lainnya juga dibutuhkan agar kesehatan kulit tetap terjaga.



Founder True to Skin, Riska Elastria mengungkapkan hal tersebut. Untuk itu melihat pentingnya perawatan kulit di musim pancaroba, pihaknya ikut berpartisipasi dalam kemeriahan Shopee 10.10 Brands Festival. Hal itu menjadi salah satu upaya True to Skin untuk memberikan ragam pilihan perawatan kulit sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit konsumen.

Baca juga: BPBD Babel Ingatkan Potensi Bencana Saat Musim Pancaroba

“Kami sangat senang dapat menghadirkan ragam pilihan rangkaian skincare untuk mendukung kesehatan kulit masyarakat Indonesia. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus menghadirkan produk skincare berkualitas yang mengandung bahan-bahan alami yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit seperti melembabkan, mengatasi jerawat, dan menenangkan kulit yang inflamasi. Kami berharap dengan hadirnya kami di Shopee dapat mempermudah pengguna untuk berbelanja berbagai jenis produk skincare berkualitas dari True to Skin,” ujar Riska.

Dalam menjaga kulit agar tetap sehat, kata dia tentunya tidak hanya dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Namun, juga harus memperhatikan beberapa langkah perawatan kulit dengan tahapan yang tepat agar tidak menimbulkan risiko. Ia pun memberikan 10 langkah perawatan kulit yang dapat dilakukan dengan mudah di rumah untuk menjaga kulit agar tetap sehat

Pertama, cuci wajah pada pagi hari. Hal itu penting karena tidak hanya membersihkan kotoran, cuci muka menjadi aktivitas yang membuat kulit agar terlihat segar dan memberikan semangat dalam melakukan aktivitas. Kedua, seimbangkan pH kulit dengan Toner. Lalu penuhi kebutuhan nutrisi kulit. Keempat, gunakan serum Anti-Penuaan Dini

Selanjutnya indungi permukaan kulit dari jerawat dengan menggunakan True to Skin Niacinamide. Keenam jaga otot wajah agar tidak tegang dengan menggunakan True to Skin Face Roller yang bisa melancarkan peredaran darah. Ketujuh jaga kelembaban kulit dengan Mugwort Tripeptide Moisturizer Gel Cream. Kedelapan lindungi kulit dengan sunscreen. Kesembilan gunakan juga eye cream untuk merawat kulit di area mata. Dan terakhir tidur yang cukup.



“Kami senang dapat menghadirkan ragam pilihan produk perawatan kulit dari True to Skin di Shopee 10.10 Brands Festival. Kami berharap hadirnya Shopee 10.10 Brand Festival dapat menjadi wadah yang mendukung perkembangan produk lokal dan di saat yang sama kehadiran True to Skin pada kampanye ini dapat memberikan kemudahan akses terhadap ragam pilihan produk perawatan kulit yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan pengguna,” kata Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia, Daniel Minardi. (RO/A-1)