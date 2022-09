Medsos Bak Pedang Bermata Dua, DPR Minta Anak Muda Cerdas Bermedsos

PIMPINAN DPR RI Lodewijk F Paulus yang juga merupakan anggota Komisi I DPR, mengatakan media sosial (Medsos) ibaratnya seperti pedang bermata dua yang dapat menyerang balik penggunaannya.

Oleh karena itu para anak muda yang kini mendominasi penggunaan Medsos diminta untuk bijak menggunakan nya.

"Pengguna internet dan medsos lebih banyak anak muda karena anak muda lebih melek teknologi daripada generasi sebelumnya. Berkisar 80% dari total pengguna medsos yakni 196,71 juta jiwa di Indonesia," ujarnya kepada wartawan melaui keterangan tertulis, Kamis (1/8/).

"Karenanya anak muda harus bijak dalam bermedsos, medsos itu kan ibaratnya seperti pedang bermata dua," kata Lodewijk kepada wartawan melaui keterangan tertulis, Kamis (1/8/).

Lebih lanjut, dikatakannya, penggunaan medsos dan internet yang bijak itu adalah pengguna yang menjadikan medsos akses yang lebih inklusif untuk mendapatkan informasi, pendidikan, pengetahuan, kesempatan berbisnis, dan juga memudahkan pencarian pekerjaan.

Untuk itu, dirinya menyebut ada lia aspek utama yang perlu diingat dalam etika bermedia sosial, yaitu:

1. Is it true? Apakah informasi yang diunggah adalah benar,

2. Is it Helpful? Apakah informasi bermanfaat bagi orang lain,

3. Is it Illegal? Apakah sesuai dengan hukum dan memiliki hak cipta,

4. Is it Necessary? Apakah konten tersebut dibutuhkan dan tepat dengan skala prioritas,

5. Is it kind? Apakah hal yang diunggah bersifat jahat.

"Lima aspek ini perlu dipikirkan sebelum mengunggah apapun di media sosial karena dampak dari kesalahan di media sosial sudah diatur dalam UU ITE yang bisa berbahaya bagi masyarakat," sebutnya. (RO/OL-09)