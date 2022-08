Program Sampah Plastik Tukar Beras dari Sinar Mas Land Raih Penghargaan

SINAR Mas Land terus menunjukkan performa terbaik sehingga mendapat apresiasi penghargaan dari sejumlah institusi. Kali ini perusahaan kembali memenangkan penghargaan bergengsi dari Mix MarComm PR of The Year 2022 dalam Kategori Social PR Program melalui kampanye program Plastic to Food.

Acara tersebut diselenggarakan secara daring yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube pada Kamis 17 Juli. PR Program of The Year merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki sejumlah program public relations (PR) terbaik di Indonesia. Dewan juri yang mengevaluasi program tersebut ini terdiri dari praktisi kehumasan, akademisi, wartawan senior, dan pakar komunikasi.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dony Martadisata mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Mix MarComm PR of The Year kepada Sinar Mas Land. Penghargaan ini merupakan kebanggaan dan pengakuan dalam program-program hubungan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan. "Program Plastic to Food sangat sejalan dengan visi perusahaan dalam menghadirkan lingkungan pembangunan yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Melalui program Plastic to Food, perusahaan juga berharap dapat mendukung terwujudnya ekonomi sirkular yang berprinsip mengurangi timbunan sampah dan mengoptimalkan daur ulangnya menjadi barang bernilai ekonomi serta bermanfaat bagi lingkungan," ujar Dony.

Plastic to Food merupakan bagian dari program edukasi cinta lingkungan Green Habit 2.0 yang diinisiasi oleh Sinar Mas Land berkolaborasi dengan PT Chandra Asri Petrochemical (Chandra Asri) pada masyarakat agar bijak mengelola sampah plastik sesuai dengan prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) di lingkungan sekitar pemukiman. Program ini merupakan sinergi lanjutan inisiatif peduli sampah plastik melalui corporate social responsibility (CSR) untuk mewadahi penukaran sampah plastik menjadi beras di kawasan BSD City dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Skema program tersebut dimulai dari pengumpulan sampah plastik oleh warga yang dapat ditukarkan menjadi beras sebagai stimulasi awal. Sampah plastik yang terkumpul dibawa ke Fasilitas Pengolahan Sampah binaan Chandra Asri bernama Industri Pengelolaan Sampah Terpadu-Atasi Sampah, Kelola Mandiri (IPST Asari).

Baca juga: Tol Serbaraja Seksi 1A Akses Baru Menuju GIIAS 2022

Di IPST Asari, sampah yang sudah terkumpul kemudian dipilah menjadi dua kategori, yakni sampah plastik bernilai tinggi dan rendah. Tidak hanya menjadi barang daur ulang multiguna, sebagian sampah plastik pun didaur ulang menjadi bijih plastik yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan infrastruktur berupa campuran aspal yang diaplikasikan di salah satu jalan seluas 15.518 m2 di kawasan barat BSD City.

Sejak awal 2022, program Plastic to Food telah berkontribusi dalam memilah, mengumpulkan, dan mendaur ulang sekitar 2,4 ton sampah plastik dari kawasan residensial BSD City. Kawasan itu seperti De Latinos Santiago, De Latinos Centro Havana, The Green, Griya Loka, Kencana Loka, dan Greenwich Park, serta diterapkan di wilayah Dusun Cicayur, Desa Pagedangan, Kabupaten Tangerang. (RO/OL-14)