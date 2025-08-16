Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Naufal Zuhdi
16/8/2025 06:36
Beras Langka di Ritel Modern, Pemerintah Pastikan Stok di Status Aman
Pekerja mengangkat karung beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta.(Antara/Rosa Panggabean)

DIREKTUR Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerin Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menyebutkan masyarakat tidak perlu mengkawatirkan ketersediaan beras yang ada saat ini.

"Terkait dengan stok beras, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita itu surplus beras," ucap Iqbal saat ditemui di Jakarta, Jumat (15/8).
 
Merespon pengecer di ritel-ritel modern yang diketahui takut untuk kembali menjual beras, Iqbal menyebut bahwa hal tersebut tidaklah benar. Ial menyatakan bahwa pengecer-pengecer tersebut kini hanya lebih mengambil sikap hati-hati untuk mengeluarkan stok beras mereka.

"Pengecer ini bukan takut, terutama pengecer-pengecer yang di ritel modern. Mereka itu lebih berhati-hati sekarang untuk benar-benar memperhatikan jangan sampai beras yang mereka jual itu tidak sesuai standarnya. Kemudian jangan sampai juga itu tidak sesuai dengan ukurannya. Jadi mereka lebih berhati-hati mengeluarkan dari gudang mereka untuk ditaruh di showroom mereka," tutur Iqbal.
 
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) terkait penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang nantinya bisa disalurkan melalui ritel modern untuk mempermudah masyarakat mendapatkan beras kualitas yang baik tetapi dengan harga yang murah. (Fal/E-1)



Editor : Mirza
