Dirut Bulog Buka-bukaan soal Skema Penyaluran Beras SPHP

DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
"Kita kan dalam penyaluran beras SPHP itu yang pertama ke pengecer-pengecer pasar. Itu mereka menggunakan aplikasi SPHP. Jadi pengecer-pengecer-pengecer tersebut itu harus mengikuti aturan SPHP, terdaftar, kemudian bisa pesan di situ juga. Kemudian kalau sudah terdaftar bisa pesan per pengecer itu maksimal dia bisa pesan 2 ton," ucap Rizal saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (13/8).
Skema kedua, Rizal menjelaskan bahwa Perum Bulog mendistribusikan beras SPHP melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Koperasi Desa Merah Putih juga itu fleksibel, tergantung juga kebutuhan masing-masing koperasi," sebutnya.
Skema ketiga, ia menyampaikan bahwa penyaluran beras SPHP bisa didapatkan melalui koperasi kementerian dan lembaga pemerintah.
"Itu boleh, termasuk TNI/Polri ada koperasinya itu. Itu juga boleh, itu diizinkan. Kemudian yang keempat adalah teman-teman jajaran BUMN. BUMN-BUMN kan juga ada seperti PT POS, ID FOOD, terus PTPN. Nanti saya lagi terobos sekarang dengan Pegadaian, Pegadaian kan punya outlet-outlet, jadi bisa untuk bantu jualan beras SPHP," terangnya.
Rizal menjelaskan, penyaluran beras SPHP melalui skema-skema tersebut bertujuan agar beras SPHP bisa terdistribusi ke masyarakat dengan baik.
Namun demikian, dirinya tidak menampik bahwa masih terdapat tantangan dalam penyaluran beras SPHP, utamanya kepada para pengecer-pengecer di pasar.
"Karena semua ini menggunakan aplikasi, kan tidak semuanya langsung bisa cepat, kan perlu sosialisasi. Pengecer-pengecer yang di pasar-pasar itu kan rata-rata ya sudah sepuh-sepuh, mbok-mbok atau bagaimana kan, handphone-nya juga handphone jadul atau bagaimana sehingga tidak ada handphone Android dan sebagainya. Kadang-kadang kita bantu lewat teman-teman cabang-cabang Bulog yang ada di wilayah Kita bantu bagaimana supaya mereka bisa menggunakan aplikasi itu," pungkas Rizal. (H-3)
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
Gerakan Pangan Murah di Surabaya
PERUMDA Dharma Jaya menegaskan komitmennya untuk meningkatkan profesionalisme sebagai perusahaan pangan daerah, sejalan dengan transformasi Jakarta menuju kota global berkelanjutan.
Kegiatan bertajuk Gerakan Pangan Murah ini digelar serentak di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah hukum Polda Kepri.
KPPU mengungkapkan berdasarkan hasil survei pemantauan di pasar tradisional, ditemukan bahwa mayoritas komoditas pangan mengalami lonjakan harga menjelang Lebaran 2025.
Bapanas telah melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung pada 24-25 Maret 2025.
160 ton Minyak Goreng dan Gula kemasan telah ludes diserap masyarakat dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) PalmCo.
