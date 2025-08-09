BUMD Pangan Dharma Jaya Fokus pada Akses dan Harga

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman.(Dok Dharma Jaya)

PERUMDA Dharma Jaya menegaskan komitmennya untuk meningkatkan profesionalisme sebagai perusahaan pangan daerah, sejalan dengan transformasi Jakarta menuju kota global berkelanjutan. Hal ini juga sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan sistematis.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, menilai penguatan tata kelola perusahaan melalui profesionalisme adalah langkah strategis.

“Kami hadir aktif dalam penandatanganan Pakta Integritas dan KPI BUMD 2025. Ini menegaskan komitmen kami pada transparansi, akuntabilitas dan pencapaian target yang jelas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/8).

Baca juga : Pola Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan Harus Diakhiri

Raditya menambahkan, Dharma Jaya kini fokus pada peran strategis dalam menyediakan protein hewani dengan memperhatikan aspek akses, keterjangkauan, dan keberlanjutan. “Kami terus bergerak agar menjadi perusahaan yang profesional untuk mendukung ketahanan pangan serta mendorong perekonomian berkelanjutan di Indonesia dan skala global,” lanjutnya.

Transformasi Dharma Jaya mencakup tiga pilar utama. Pertaman ketersediaan pasokan dengan menggandeng peternak nasional dan impor strategis dari Australia. Kedua, keterjangkauan harga melalui program pangan murah bersubsidi dan bazar. Terakhir, perluasan distribusi, lewat meat shop, pasar tradisional, e-commerce, serta armada khusus seperti Moding.

"Kami terus menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat di Jakarta dan memudahkan akses terhadap pangan protein hewani," tambah Raditya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyambut baik langkah Dharma Jaya. “Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur untuk memastikan setiap BUMD mampu beroperasi dengan sistem yang baik dan hasil yang nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai strategi tiga pilar Dharma Jaya sebagai solusi tepat atas tantangan pangan di Jakarta. “Pendekatan ini memastikan distribusi pangan lebih merata, efisien, dan mudah diakses oleh warga, sekaligus mendukung perekonomian lokal,” tutupnya. (E-4)