Beras Premium Langka di Ritel Modern, Ini Penjelasan Kemendag

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iqbal Shoffan Shofwan turut buka suara terkait dengan kosongnya stok beras premium di ritel-ritel modern. Iqbal menjelaskan bahwa saat ini ritel modern lebih berhati-hati dalam menjual beras premium.

"Sekarang anggota Aprindo lebih berhati-hati apa yang mereka lakukan. Dulunya itu mereka ketika membeli beras kemudian mereka langsung pajang di gerai-gerai mereka, karena ada temuan beberapa terutama yang kemarin itu Aprindo lebih berhati-hati mengukurnya kembali berasnya, kemudian dilihat ini pecahannya berapa. Nah, inilah yang membuat lama berasnya keluar lamanya dari gudang mereka kepada showroom mereka di setiap gerai masing-masing," ujar Iqbal saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/8).

Iqbal menegaskan bahwa stok beras saat ini dalam keadaan surplus dan kosongnya stok beras premium di ritel modern bukan dikarenakan stok beras yang tersedia.

"Anggota Aprindo memang agak lebih lama mengeluarkan berasnya dari gudang mereka ke gerai mereka masing-masing. (Stok beras) sangat-sangat aman," ujarnya.

Iqbal menyebutkan bahwa tindakan hati-hati yang dilakukan Aprindo dalam menjual beras premium bertujuan agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan.

"Jangan sampai nanti ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Isi 5 kilo ternyata 4 kilo. Hharusnya beras medium ternyata bukan. Seperti itu, jadi itu butuh proses tidak ada yang perlu dikhawatirkan," pungkas Iqbal. (E-3)