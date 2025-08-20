Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Beras Premium Langka di Ritel Modern, Ini Penjelasan Kemendag

Naufal Zuhdi
20/8/2025 18:20
Beras Premium Langka di Ritel Modern, Ini Penjelasan Kemendag
Ilustrasi(MTVN)

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iqbal Shoffan Shofwan turut buka suara terkait dengan kosongnya stok beras premium di ritel-ritel modern. Iqbal menjelaskan bahwa saat ini ritel modern lebih berhati-hati dalam menjual beras premium.

"Sekarang anggota Aprindo lebih berhati-hati apa yang mereka lakukan. Dulunya itu mereka ketika membeli beras kemudian mereka langsung pajang di gerai-gerai mereka, karena ada temuan beberapa terutama yang kemarin itu Aprindo lebih berhati-hati mengukurnya kembali berasnya, kemudian dilihat ini pecahannya berapa. Nah, inilah yang membuat lama berasnya keluar lamanya dari gudang mereka kepada showroom mereka di setiap gerai masing-masing," ujar Iqbal saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/8).

Iqbal menegaskan bahwa stok beras saat ini dalam keadaan surplus dan kosongnya stok beras premium di ritel modern bukan dikarenakan stok beras yang tersedia.

Baca juga : Beras Premium dan Medium akan Dihapus, Hasil Produk Penggilingan Dikhawatirkan Berbeda

"Anggota Aprindo memang agak lebih lama mengeluarkan berasnya dari gudang mereka ke gerai mereka masing-masing. (Stok beras) sangat-sangat aman," ujarnya.

Iqbal menyebutkan bahwa tindakan hati-hati yang dilakukan Aprindo dalam menjual beras premium bertujuan agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan.

"Jangan sampai nanti ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Isi 5 kilo ternyata 4 kilo. Hharusnya beras medium ternyata bukan. Seperti itu, jadi itu butuh proses tidak ada yang perlu dikhawatirkan," pungkas Iqbal. (E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved