Polres Padang Panjang Sediakan Beras, Gula, dan Minyak Murah

Polres Padang Panjang bersama Polsek jajarannya kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, Sabtu (23/8).
Kapolres, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menyebut kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres dalam mendukung program pemerintah menjaga stabilitas harga pangan.
“Stand utama berada di Koperasi Polres Padang Panjang, sementara polsek jajaran membuka stand di lokasi keramaian masing-masing wilayah hukum. Kami ingin memastikan masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” ungkap Kapolres.
Dalam kegiatan ini, Polres menyediakan beras murah jenis SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan-red), gula merek Rose Brand, serta minyak goreng merek MinyaKita. Semua bahan pokok dijual dengan harga lebih rendah dari pasaran agar meringankan beban masyarakat.
Masyarakat terlihat antusias mendatangi stand penjualan. Beras murah menjadi komoditas yang paling diminati, menunjukkan program ini benar-benar dirasakan manfaatnya.
Salah seorang warga, Siti Aisyah, 42, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini. “Harga beras sekarang cukup tinggi, jadi dengan adanya beras murah dari Polres kami sangat terbantu. Semoga kegiatan ini terus berlanjut,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Rahmat, 35, warga lainnya. “Minyak goreng dan gula di sini lebih murah dari pasar. Ini meringankan kami, apalagi kebutuhan rumah tangga sekarang semakin banyak,” katanya.
Kapolres menegaskan GPM akan terus digelar secara berkala. “Ini bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Kami ingin berkontribusi menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan. Harapannya, kegiatan ini dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga,” ujarnya.
Program pangan murah yang dijalankan Polres ini menjadi bukti hadirnya Polri dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya di Padang Panjang. (H-1)
